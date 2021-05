Alessandra Amoroso è una famosissima cantante italiana che deve il suo successo al programma “Amici” in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Alessandra è al massimo della notorietà e i fan non possono fare a meno della sua voce.

Alessandra Amoroso deve il suo successo ad “Amici”, da diversi anni domina la scena musicale italiana, ed è una delle cantanti più apprezzate del Paese. Può essere considerata come una vera star della musica pop, le sue canzoni leggere, orecchiabili e uniche entrano nelle testa e difficilmente escono.

La voce di Alessandra è particolare, è una voce potente ma allo stesso tempo penetrante e sin da bambina ha partecipato a diversi concorsi canori.

Nel 2007 partecipa alle audizioni per entrare a far parte della scuola di “Amici” ma in quell’anno non fu scelta per questo decise di farsi suora, essendo una ragazza molto credente.

Nel 2009 prima di entrare in convento si concede un’ultima chance, partecipa nuovamente ai provini di “Amici” entra nella scuola e vince il primo premio di 200.000 € più una borsa di studio di 50.000 €. Fu l’anno più fortunato della sua vita.

Inizia a scalare le classifiche grazie al suo primo album Immobile pubblicato mentre studiava ancora nella scuola di Canale 5.

Alessandra Amoroso è molto amata dai suoi fan, tutti sono pazzi di lei

Alessandra Amoroso è amatissima dai suoi fan, su Instagram vanta 3,4 milioni di follower che la sostengono in ogni sua decisione.

La cantante condivide molto spesso con il pubblico le sue emozioni, le sue paure, i suoi progetti e i suoi successi. Qualche ora fa il suo post ha fatto il giro del web e non si fa altro che parlare di lei.

Alessandra scrive: “Grazie in primis a una persona speciale, @tiromancinoofficial, che stimo tantissimo come artista e soprattutto come persona. Ho conosciuto delle persone bellissime in questa esperienza nuova, in un periodo surreale! Ringrazio davvero tutti, tutti tuuutti… dal primo all’ultimo! È stato bellissimo! Buona visione e in bocca al lupo”.

Nel tardo pomeriggio di oggi è uscito nelle sale cinematografiche Morrison, il nuovo film di Federico Zampaglione, che racconta il mondo della musica. Nel cast vi è anche la cantante Alessandra Amoroso che non ha perso tempo per ringraziare il regista e collega.

Moltissimi fan di Alessandra le hanno fatto i complimenti con dolci messaggi, “Sei il nostro orgoglio” ha scritto qualcuno, “Non vedo l’ora di vederlooo” ha risposto qualche altro.