L’apparizione di Raffaella Fico è come una visione per i suoi ammiratori: nel suo outifit e décolleté favoloso conquista il web.

La bellissima showgirl Raffaella Fico, oltre ad aver intrattenuto impeccabilmente i suoi telespettatori su TV8 nella serata di ieri, 20 maggio, è approdata in un’altra epoca. Grazie alla sua ultima partecipazione durante la messa in onda del programma di “Guess My Age“, condotto ad oggi da un ancor più spumeggiante Enrico Papi, Raffaella ha poi colto l’occasione per sottolineare inavvertitamente il suo fascino a poche ore dalle suddette riprese.

Solita ad esordire sul web con degli scatti dalla bellezza sconvolgente. Stavolta pare sia stato il turno di un binomio di sensualità senza pari. L’immagine è per i suoi ammiratori una sorpresa irripetibile.

Raffaella Fico, “favoloso e sexy” in mix imperdibile fa impazzire

