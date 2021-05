Stash, lo sfogo sulla figlia Grace: “A 5 mesi ha già subito angherie, uno schifo”

Il cantante Stash ha pubblicato uno sfogo su Instagram, lamentando il trattamento che la sua compagna Giulia Belmonte e sua figlia Grace hanno ricevuto: “A 5 mesi ha subito la prima angheria”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Belmonte (@giuliabelm)

Il frontman dei “The Kolors”, che è divenuto papà appena cinque mesi fa della piccola Grace, è andato su tutte le furie per via di un episodio che ha coinvolto la sua compagna Giulia Belmonte e sua figlia. Le due, recatesi in aeroporto, avrebbero dovuto prendere un aereo per raggiungere l’artista, secondo quanto programmato dalla coppia. La Belmonte, tuttavia, sarebbe andata incontro ad una disavventura piuttosto spiacevole, che l’avrebbe costretta a rimandare la partenza. Furioso, Stash non ha mancato di scagliarsi contro il personale dell’aeroporto: il suo sfogo ha raccolto la solidarietà di tutti i fan.

Stash e il durissimo sfogo su Instagram: c’entra la figlia

A causa di un non precisato problema con il biglietto, Giulia Belmonte non ha potuto raggiungere il cantante dei “The Kolors”. La giornalista, prendendo di mira il personale dell’aeroporto, ha asserito di essere stata trattata male, finendo per essere “rimbalzata da uno sportello all’altro” senza che le venisse offerta una soluzione. Il tutto accadeva mentre sua figlia Grace, di soli 5 mesi, era nel passeggino.

Adirata e sconfortata, la Belmonte ha deciso di rimandare la partenza a domani. Ma il suo compagno Stash, che non vedeva l’ora di ricongiungersi con la propria famiglia, non poteva certo rimanere in silenzio. Il lungo sfogo dell’artista ha colpito tutti: “Questa è la foto che immortala mia figlia mentre subisce (a 5 mesi di età) la prima angheria da parte di una persona schifosa, da non avere cuore neanche davanti a un neonato“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Stash era fuori di sé, e le sue parole al veleno sono la riprova della sua arrabbiatura. L’incontro con Giulia e con la piccola Grace è stato rimandato a domani, con la speranza che questa volta tutto fili liscio.