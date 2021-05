Tina Cipollari si infuria e sbotta contro l’ospite: “Fai ridere con le tue baggianate”

A “Uomini e Donne”, la sfilata ha scatenato una serie di polemiche incentrate su Gemma Galgani. Tina Cipollari non ha resistito e se l’è presa anche con Luca Zanforlin

La sfilata di “Uomini e Donne“, trasmessa nella puntata odierna, ha scatenato una serie di polemiche, che come al solito non potevano non tirare in ballo la dama più discussa del parterre, Gemma Galgani. Il tema della gara, “Seducente come un sogno d’estate”, ha permesso alle donne di mettersi alla prova e di spaziare negli ambiti più disparati. La Galgani, veterana del programma, ha scelto di esibirsi in un can-can direttamente dal mondo del Moulin Rouge.

La sfilata di Gemma ha ovviamente suscitato una serie di critiche da parte di Tina Cipollari, che non perde mai l’occasione per vessarla e deriderla. Tuttavia, quasi al termine della puntata, si è scatenato il putiferio a causa del commento di Luca Zanforlin, ospite della trasmissione in collegamento streaming. Gemma, dopo aver visto la passerella di una sua collega, si è infatti cimentata in un balletto estremamente sensuale, che tutti sembravano aver apprezzato. Lo stesso Zanforlin non ha mancato di farle i complimenti: complimenti di fronte ai quali Tina è esplosa, scagliandosi con veemenza contro lo scrittore.

Tina Cipollari si scaglia contro l’ospite: “Queste baggianate non le sopporto”

Anche durante le sfilate altrui, Gemma Galgani non cessa mai di essere la vera protagonista del programma. La dama, dopo aver calcato la passerella interpretando una ballerina del Moulin Rouge, ha osservato con attenzione la sfilata di una sua collega, che si è cimentata in una bachata sensualissima. La torinese ne ha elogiato la bellezza e l’abilità di muoversi con sicurezza sul palco, ma per lei si è subito presentata l’opportunità di una sfida.

Sfida che la Galgani ha prontamente accolto, esibendosi anche lei sulle note di “Una volta ancora“, brano di Fred De Palma. Quando la De Filippi ha domandato ai presenti quale delle due dame avesse fatto meglio, il pubblico non ha avuto dubbi: era Gemma la vera vincitrice. Anche Luca Zanforlin, che seguiva la gara in collegamento streaming, si è complimentato con la Galgani. I suoi apprezzamenti, tuttavia, hanno mandato su tutte le furie la bionda opinionista, che lo ha accusato di non aver espresso un parere sincero.

“Ma ditemi voi se vi siete divertiti a vedere Gemma che fa così… Io queste baggianate non le sopporto“, ha esordito la Cipollari, rivolgendosi sia al parterre maschile che a quello femminile. La sua ira ha poi preso di mira lo scrittore: “Siete una massa di ipocriti. Anche tu Luca, lo fai solo per educazione, in realtà non la pensi così“.

Zanforlin, dal canto suo, ha continuato a ribadire la propria posizione con il sorriso: “Partendo dal presupposto che non sono due ballerine, quella che mi ha intrattenuto di più è Gemma“. Tina, di fronte alle sue parole, non ha resistito ed ha abbandonato lo studio.