Pronti per una nuova seduta di allenamento? Oggi vi sveleremo degli esercizi da fare in casa per tonificare tutto il corpo, ecco il workout del giovedì

Anche oggi concedetevi uno spazio per il vostro allenamento. L’appuntamento con lo sport deve essere un must da rispettare e seguire costantemente. La bella stagione è alle porte e la prova costume sempre più vicina, niente scuse: è il momento di attivarsi e tornare in forma. Alimentazione e circuiti specifici faranno al caso vostro. Il consiglio del giorno è quello di iniziare con un total body, un workout che attiva tutti i muscoli del vostro corpo e aiuta a tonificarli. Inutile fissarsi solo su una parte, è meglio allenare tutte le parti.

Total body: il circuito che fa per voi

Il circuito del giorno è un total body da fare insieme a Francesca Brandina, un’influencer che con i suoi allenamenti si sta facendo conoscere e sta acquistando la fiducia di molti seguaci. Questo tipo di workout prevede il coinvolgimento di muscoli più distanti tra loro e nessun recupero passivo. Quindi si tratta di un circuito che determina un elevato affaticamento metabolico generale, ad alta intensità.

Dovrete fare cinque giri senza mai riposare. Iniziamo:

12 Shoulder press; 30 mountain climbers; 12 db row; 10 squat jump; 12 lateral raise; 30 bicycle crunch.

Prima di iniziare ricordatevi di fare almeno dieci minuti di riscaldamento e alla fine lo stretching non deve mai mancare. Se ancora avrete la forza e la voglia, dopo i cinque giri potrete fare qualche serie di addominali.

Francesca Brandina vi sta aspettando, iniziate e non ve ne pentirete. La costanza e la determinazione vi porteranno a ottimi risultati. Uno stile di vita sano e corretto vi aiuterà a mantenervi in forma e concedervi qualche sfizio ogni volta che lo vorrete.