Uomini & Donne, novità in arrivo per un tronista del dating show. Dopo la scelta, una proposta allettante che ha spiazzato il giovane.

E’ maggio ed anche il dating show di successo Uomini & Donne sta volgendo verso la fine per quest’anno, prima insomma della pausa estiva. Il cerchio si stringe sempre più ed è momento per i tronisti di scegliere con chi tra i rispettivi corteggiatori o corteggiatrici iniziare una relazione amorosa.

Proprio di recente è avvenuta infatti la tanto attesa scelta del tronista Giacomo Czerny. Il giovane ha fatto il nome di Martina, anche se su Instagram nella pagina ufficiale molti credevano che avrebbe scelto Carolina.

Ma per Giacomo le novità non sono solo sul piano sentimentale. A quanto pare infatti, avrebbe ricevuto una proposta di lavoro allettante a cui non può assolutamente dire di no. Preso alla sprovvista da Maria De Filippi, la stessa conduttrice infatti avrebbe formulato la richiesta al tronista il quale ha comunque fatto intendere che ne sarebbe entusiasta.

Uomini & Donne, la proposta di lavoro al tronista

Subito dopo la scelta verso Martina e prima che la nuova coppia uscisse dallo studio, la conduttrice stessa ha confessato al giovane di volerlo nella redazione della prossima stagione di Uomini & Donne, da settembre – come di consueto – su Canale 5.

La padrona di casa avrebbe ammesso infatti di essere rimasta molto colpita dal video di presentazione dell’ormai ex tronista. Video di cui lo stesso aveva girato e curato il montaggio. Insomma, si prospetta una carriera televisiva come film-maker.

A quanto pare non sarebbe la prima volta che ad un protagonista di Uomini e Donne venga fatta una proposta di collaborazione. Maria De Filippi, una perfetta talent scout.