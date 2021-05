Ieri sera, negli Usa, in una sparatoria verificatasi all’interno di un negozio, un ragazzo di 16 anni ed un 49enne sono stati uccisi.

Due morti, questo il drammatico bilancio di una sparatoria consumatasi nella serata di ieri a Chicago, negli Stati Uniti. Secondo quanto descritto dalle autorità locali, un ragazzo di 16 anni avrebbe sparato con una pistola contro due persone che avrebbero risposto al fuoco. Nella conflitto armato, il 16enne ed un passante di 49 anni sono stati raggiunti dai proiettili ed hanno perso la vita. Al momento sono ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e rintracciare le altre persone coinvolte.

Usa, sparatoria in un negozio: uccisi un ragazzo di 16 anni ed un 49enne

Sparatoria nella serata di ieri, mercoledì 19 maggio, in un mercato alimentare di Chicago, nello stato dell’Illinois (Usa). Nello scontro armato, due persone hanno perso la vita: un ragazzo di soli 16 anni ed un uomo di 49.

Secondo quanto riferito dalle autorità che stanno indagando, come riporta la redazione dell’emittente locale Abc7, il 16enne avrebbe estratto una pistola e sparato contro due persone all’interno di un negozio del mercato alimentare, sito sulla East 71st Street. I due hanno risposto al fuoco ferendo il giovane ed il passante 49enne.

Leggi anche —> Bimbo di 4 anni trovato morto in strada, la polizia: “ferite da arma da taglio”

Sul posto sono arrivate, dopo la segnalazione, le squadre di emergenza che hanno prestato le prime cure ai due feriti, poi trasportati presso il Medical Center dell’Università di Chicago. Giunti presso il nosocomio, per i due non c’è stato nulla da fare: i medici hanno dichiarato la morte poco dopo. Non si sono registrati altri feriti.

Leggi anche —> Donna uccide i suoi due figlioletti, agghiacciante movente: “Me lo hanno loro”

Ancora da chiarire la dinamica della sparatoria e le ragioni che hanno spinto il 16enne ad aprire il fuoco, circostanze su cui sta lavorando la polizia di Chicago, sopraggiunta presso il mercato alimentare.

In corso, scrive Abc7, anche gli accertamenti per individuare i due sospettati che si sono dati alla fuga subito dopo e risultano essere al momento ricercati.