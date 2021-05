Colto da un malore in sella alla sua bici: morto un uomo

Un uomo di 53 anni è morto questa mattina a Verona dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre era in sella alla sua bici.

Un malore improvviso che lo ha fatto cadere dalla bici sulla quale si trovava in sella. È deceduto così, questa mattina a Verona, un uomo di 53 anni di origini tunisine. Secondo quanto appurato dalle forze dell’ordine, l’uomo era alla guida della due ruote quando, sentendosi male, è finito sull’asfalto. Accortisi dell’accaduto, alcuni testimoni lo hanno soccorso ed hanno lanciato l’allarme. Purtroppo all’arrivo dei medici del 118 per il 53enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la Polizia Locale che si è occupata degli accertamenti.

Verona, colto da un malore mentre è in sella alla sua bici: morto un 53enne

Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de il quotidiano L’Arena, il 53enne stava percorrendo via Torbido, quando all’altezza dell’incrocio con via Sebastiano Dal Vino, si è sentito male ed è caduto sull’asfalto. Ad assistere alla scena alcuni passanti che hanno provato a rianimare l’uomo, di cui non si conosce l’identità, ed hanno chiamato il numero per le emergenze.

Tempestivo l’arrivo dell’ambulanza con a bordo l’equipe medica del Suem 118 che ha proseguito le manovre di rianimazione iniziate da un motociclista. Purtroppo, nonostante gli svariati tentativi dei medici, per il 53enne non c’è stato nulla da fare ed il personale sanitario si è arreso dichiarandone il decesso.

Sopraggiunti anche gli agenti del nucleo infortunistica della Polizia Locale del capoluogo di provincia veneto che hanno svolto gli accertamenti per chiarire la dinamica. Inizialmente si era pensato ad un incidente stradale, ma l’ipotesi è stata smentita dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza poste in zona.

La polizia ha chiarito che i filmati, scrive L’Arena, dimostrano come si sia trattato di una caduta autonoma che, dunque, non ha coinvolto nessun veicolo in transito.