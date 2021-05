X Factor, Ludovico Tersigni in lacrime: il VIDEO della notizia inaspettata

Reazione inattesa e sorprendente per l’attore Ludovico Tersigni dopo l’inedito annuncio da parte della produzione di “X Factor”.

A sole 72 ore di distanza dall’annuncio che ha di gran lunga meravigliato il pubblico del talent show più seguito dalla penisola italiana, un’altra spiazzante novità genera ulteriore clamore in seguito alla recente nomina dell’attore Ludovico Tersigni, attualmente previsto come suo nuovo conduttore. “X Factor“, come precedentemente annunciato, non dovrebbe più essere accostato al celebre presentatore, fino ad oggi ad ogni modo amatissimo dai telespettatori per il bagaglio di ricordi e di meravigliose performance regalate sul palco dello show, Alessandro Cattelan.

In vista di un una nuova era, dunque, per lo spettacolo la produzione di “X Factor” ha voluto cogliere alla sprovvista il giovane successore che, a quel punto, non è riuscito a nascondere la sua commozione.

X Factor, Ludovico Tersigni: lacrime e reazione a sorpresa, poi l’intervista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Gli organizzatori dello scherzo messo appunto al giovane ed intraprendete Ludovico si sono assicurati per l’occasione che lui credesse di dover cimentarsi in un ulteriore provino per accedere al ruolo di conduttore. La tensione in lui appare essere ben camuffata dalla professionalità, finché la busta consegnatagli per portare avanti il fatidico “provino” rivelerà un’inaspettata verità.

Un trionfo a duplice sorpresa sarà perciò quello di Tersigni che, nell’aprire la busta consegnatagli dal cast dello show, potrà leggere quale sia la realtà. Ovvero che, tra l’immensa gioia e qualche lacrima versata, sarà proprio lui a portare avanti le redini del talent. Per concludere la pagina ufficiale Instagram, dedicata al programma in onda come sempre su Sky, ha inoltre pubblicato l’intervista di Ludovico. In cui esaudisce gran parte delle curiosità cresciute negli animi dei suoi fan in questi ultimi tre giorni non privi d’emozione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)

Nell’intervista Ludovico ripercorre le tappe fondamentali della sua fanciullezza, il suo percorso scolastico contaminato dal teatro e l’inizio della sua carriera artistica. Una serie di aneddoti, conditi da empatia e gestualità, quanto numerose rivelazioni donate al pubblico con memorabile naturalezza. Il sorriso di Ludovico infine non può che promettere una nuova edizione in grande stile.