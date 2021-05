“Io, dallo scantinato di un garage…”: il forte messaggio di Aka7even dopo “Amici”

Finalista dell’ultima edizione di “Amici”, per Aka7even si apre un nuovo capitolo: il suo messaggio fa commuovere

Sebbene non sia riuscito a ottenere un posto nella finalissima di “Amici” dove ha avuto la meglio il compagno Sangiovanni, per Aka7even le soddisfazioni non sono mancate e oggi inizia per lui un nuovo importante capitolo. Esce a una settimana dalla conclusione del programma il suo omonimo album, che contiene anche i singoli di successo presentati durante il talent. Dal brano “Mi manchi“, certificato disco di platino, al nuovo “Loca” che ha tutte le potenzialità per diventare uno dei tormentoni di quest’estate. In occasione di questa giornata il giovane cantautore ha voluto prendersi del tempo e scrivere alcune parole in merito a questo nuovo inizio.

Il messaggio di forza e i ringraziamenti di Aka7even

Per celebrare l’uscita del suo progetto discografico, Aka7even ha condiviso i suoi pensieri e ha rivolto alcuni ringraziamenti speciali.

Un giorno speciale per il giovane che celebra l’uscita del suo disco, pubblicato sotto l’etichetta discografica della Sony Music. Un album che riprende il suo nome d’arte, scelto per omaggiare un numero che ha cambiato la sua vita: il sette. Sette come i giorni passati in coma da bambino, un momento difficile della sua vita superato anche grazie alla forza della musica.

L’annuncio dell’uscita del progetto è stata accompagnata da alcune parole di incoraggiamento verso tutti coloro che possiedono dei sogni. “Non smettete mai di crederci, perché i veri sogni si fanno ad occhi aperti, con passione, resilienza e perseveranza“, scrive Aka.

Poi presenta l’album che va a raccontare il suo ultimo capitolo di vita appena vissuto. “Questo primo album racchiude il mio ultimo anno, dallo scantinato di un garage sino al palco del serale di Amici“. Un sogno divenuto realtà per lui che ha voluto ringraziare Maria De Filippi e il programma per avergli dato questa opportunità. Il ringraziamento più grande va però alla sua famiglia. “Per aver reso possibile tutto questo“, rivela.

Il disco contiene dodici tracce, tra cui una scritta in collaborazione con il suo compagno di avventura Tancredi dal titolo “Luna“. I due hanno costruito una solida amicizia all’interno del talent e insieme hanno atteso la mezzanotte in diretta Instagram per festeggiare l’uscita di “Aka7even“.