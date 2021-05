Alice De Bortoli, favolosa su Instagram in tutta la sua eleganza e profondità – FOTO

Alice De Bortoli incantevole su Instagram. Gli scatti della reginetta dei social che fondono bellezza ed eleganza, per l’adorazione dei fan

Star del web, Alice De Bortoli è una vera promessa ricca di talento. Appassionata di danza e recitazione, in seguito alla sua partecipazione a “Il Collegio“, ha avuto accesso ala notorietà, in costante aumento.

Con due milioni di followers su Instagram, la giovanissima influencer si classifica come una vera reginetta dei social, con una sua firma stilistica molto particolare. Si differenzia da molte colleghe, anche più navigate, per la sensibilità che esprime attraverso i suoi post, mai lasciati al caso.

E per quanto sia cruciale il ruolo dell’immagine sui social, che nel suo caso rasenta la perfezione, evidenzia l’essenzialità dell’introspezione, ma soprattutto della positività che ne deriva.

Vero e proprio modello per moltissime fan, rappresenta un riferimento estremamente stimolante per ognuna di loro. Ancora una volta, con l’ultimo post, dà espressione alla sua profondità, in una riflessione importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia De Lellis, il ritorno di fiamma: “Certe cose non cambiano” FOTO

Alice De Bortoli, le sfumature della giovane influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

LEGGI ANCHE –> Elodie sbotta sui social: “È una truffa, rompete il c*** o in molteplici modi” – Foto

Fascino angelica, talento unico, intelligenza evidente, Alice De Bortoli promette un futuro sfavillante all’insegna del successo. Molteplici le carte vincenti per trasformare i suoi sogni in realtà, come le sfumature che ne caratterizzano l’identità, giovane e fresca, eppure così profonda.

Non la solita influencer, la star dei social utilizza il potentissimo mezzo a disposizione per lanciare messaggi che siano produttivi, nel percepire la responsabilità che deriva da tale strumento. Un idolo positivo per tantissimi fan, per i quali rappresenta anche un innegabile simbolo di bellezza.

Evidente nell’ultimo post su Instagram, in veste comoda ma sofisticata, in due scatti che celebrano l’ammirevole figura in tutta la sua eleganza. La frase in accompagnamento al post, si concentra sul complesso concetto di libertà: “Sapete dove mi sento libera? Nella mia testa, perchè lì dentro nessuno potrà mai dirmi cosa fare“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Ma aggiunge una specifica che ne descrive la caparbietà: “Ho anche paura della mia testa, perchè quando decide qualcosa non guarda in faccia nessuno, nemmeno me“. Tripudio di like, per un totale che supera i 200 mila, e tantissimi commenti che ne elogiano la bellezza, esteriore ed interiore.