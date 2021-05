Ambra Angiolini e Max Allegri ai ferri corti. Cosa sta succedendo alla coppia?

Dopo mesi di silenzio mediatico la coppia composta da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri torna a far parlare di sé, qualcuno vocifera che ci sia aria di crisi coniugale.

Per moltissimi ancora oggi quando si parla di Ambra Angiolini il nome viene collegato inesorabilmente a Francesco Renga. La storica coppia si è amata follemente per ben 11 anni facendo sognare generazioni di giovani donne che si sono riviste nella favola vissuta dalla bella showgirl.

La loro storia però è arrivata al capolinea nel 2015 quando reciprocamente hanno capito di non seguire più gli stessi valori e scopi nella vita.

Ambra dopo due anni si è legata a Massimiliano Allegri che lei stessa più di una volta ha spiegato essere uno dei “simboli della sua felicità attuale”. Questa coppia negli anni ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla propria vita sentimentale e privata, anche per avere solida quella stabilità coniugale tanto ricercata da entrambi.

Come ogni coppia però anche loro due spesso sono ai ferri corti, di recente sono state messe in giro voci su una presunta crisi tra di loro, ma come stanno realmente le cose? Capiamolo insieme.

Ambra in crisi con Allegri: le foto che zittiscono tutti

