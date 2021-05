“Amici 20”, Anna Pettinelli sorprende i fan: “Non avete visto tutto”

Amici 20 è finito ma le sorprese e retroscena no. Anna Pettinelli ne ha appena svelato uno, ecco di cosa si tratta e di chi si parla

E’ passata una settimana da quando gli autori hanno spento le luci e chiuso le porte della casetta di Amici 20. Giulia Stabile ha portato a casa il trofeo come prima classificata e SanGiovanni quello del secondo posto. Gli insegnanti hanno dedicato del tempo ai fan sui propri social e ringraziato la conduttrice Maria De Filippi per l’opportunità lavorativa e l’esperienza di vita.

Anna Pettinelli, una delle insegnanti di canto, ha rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha rivelato dei dettagli interessanti. A quanto pare non è tutto oro quel che luccica.

Anna Pettinelli: quello che non sappiamo di Amici 20

E’ stata un’edizione fantastica e fuori dal comune. Le regole anti-covid hanno fatto da padrone ma nonostante tutto, Amici 20 ha regalato uno spettacolo senza precedenti. Sette mesi sono lunghi e gli allievi hanno dovuto affrontare sfide a volte non semplici, ma ce l’hanno fatta ed ora sono pronti a spiccare il volo.

Anna Pettinelli ha coccolato i suoi alunni, anche se non sono mancate discussioni e confronti che hanno tirato fuori il peggio di ognuno. Il suo cantante del cuore è stato Aka7even con il quale ha trascorso più tempo ed arrivata in finale. Ha detto la sua riguardo a lui e alla sua relazione con un’altra allieva: “Aka7even e Martina negli ultimi tempi si erano già allontanati – ha spiegato la professoressa – È facile vivere in una casa e provare affetto verso un’altra persona. Ma a quell’età quante volte siamo innamorati di uno per poi innamorarci di un altro? Ad occhio Luca era più preso di quanto lo fosse Martina.

Ha poi spiegato che i due litigavano continuamente ma nel daytime non si vedeva tutto. Si sa, un programma televisivo deve mantenere una certa costruzione e logica. Ora i fan della coppia dovranno mettersi l’anima in pace. Il loro amore è stata soltanto una cotta.