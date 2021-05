Antonella Clerici: decisione clamorosa in casa Rai. Nessuno se lo aspettava

Antonella Clerici è uno dei volti storici dell’azienda televisiva di Stato. La Rai ha in serbo per lei incredibili novità, conseguenza dei risultati che ha ottenuto nei suoi programmi durante l’ultima stagione sul piccolo schermo

Dopo quasi 20 anni alla conduzione del talent show culinario La Prova del Cuoco, Antonella Clerici diede il suo addio al programma nel 2018. Nonostante le redini vennero prese dalla talentuosa e frizzante Elisa Isoardi, il pubblico italiano non gradì questa cambiamento radicale, al punto da determinare un calo sostanzioso di ascolti che portò alla cancellazione definitiva della trasmissione.

La Rai ha quindi riportato la Clerici come volto di punta della fascia oraria che anticipa il pranzo con il format È sempre mezzogiorno. La prima stagione della nuova avventura televisiva sta per concludersi ed è tempo di tirare le somme.

Si tratta dell’ennesimo successo per la storica presentatrice di Legnano. Si conferma regina degli ascolti, al punto che i vertici della tv di Stato hanno in serbo per lei nuovi, entusiasmanti progetti. Di cosa si tratta?

Antonella Clerici: nuovi impegni televisivi per la storica presentatrice

La presentatrice Antonella Clerici ha fidelizzato una larga fetta di pubblico che non perde una puntata di É sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 fino alle 13:30.

L’anno scorso è tornata sul palco dell’Ariston, scelta dal collega Amadeus, per condurre insieme la quarta serata del 70º Festival di Sanremo. Nella scorsa stagione invernale l’abbiamo vista a capo della prima edizione del talent show The Voice Senior, spin-off di The Voice of Italy, con concorrenti di fascia d’età avanzata ma con eccelse doti canore.

I dati di ascolto delle trasmissioni in cui è stata protagonista hanno registrato sempre picchi incredibili, facendo di lei un membro imprescindibile della scuderia Rai. Per questo motivo la presentatrice è stata riconfermata per la prossima stagione al timone sia di É sempre mezzogiorno, sia di The Voice Senior, ma con una novità.

Nessuno se lo aspettava ma, a quanto pare, in cantiere ci sarebbe un progetto top secret (secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo), segno della stima e della fiducia che l’azienda televisiva nutre nei suoi confronti.