“Ballando con le Stelle”, la vincitrice diventa mamma per la seconda volta

Fiocco azzurro nella grande famiglia di “Ballando con le Stelle”. La campionessa accoglie il suo Brando e lo mostra al mondo

Mancano ancora parecchi mesi per l’inizio ufficiale di “Ballando con le Stelle”, lo show di Milly Carlucci che dal 2005 porta in prima serata, su Rai 1, le sfide dei personaggi famosi a suon di cha cha cha, rumba, samba, tango e mille altri tipi di danza.

Il sabato sera della stagione autunno-inverno della rete ammiraglia è targato “Ballando con le Stelle” e anche se si tratta di un work in progress, da diverso tempo si susseguono voci e novità sulla trasmissione che vede Paolo Belli al fianco della storica presentatrice Rai.

Sono di questi giorni le indiscrezioni che descrivono delle importanti assenze per il “Ballando” 2021. Da Simone Di Pasquale nel cast dei ballerini professionisti a Guglielmo Mariotto in giuria che pare voglia prendersi un anno sabatico dal lavoro, fino ad Alberto Matano che non vorrebbe riconfermare la sua presenza nell’antigiuria.

Insomma, mancanze che pesano se fossero tutte confermate, e un bel grattacapo per Milly Carlucci. Nel mentre però nella grande famiglia di “Ballando con le Stelle” si gioisce e si accoglie a braccia aperte un nuovo arrivato. Fiocco azzurro per una delle storiche vincitrici del programma.

“Ballando con le Stelle”, la campionessa è mamma bis

La super campionessa diventa mamma bis con la nascita del piccolo Brando. Parliamo di Elisa Di Francisca che mercoledì ha dato alla luce il suo secondogenito. La schermitrice è stata una dei grandi vincitori di “Ballando con le Stelle”. Nel 2012 si è aggiudicata il trofeo quando ancora non era mamma.

Il suo primo bambino, Ettore, infatti, è nato nel 2017 dall’amore con l’autore televisivo e produttore Ivan Villa. Insieme dal 2015, i due sono convolati a nozze nel 2019 sull’isola di Ischia e oggi hanno esteso la famiglia con il piccolo Brando.

Lo mostra a tutti sui social la vincitrice di “Ballando con le Stelle” in diversi e dolci scatti. “Benvenuto tra noi Brando”, ha scritto Elisa sui social dall’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Parto meraviglioso e una nuova pagina della vita da vivere.