“Beautiful”, anticipazioni puntata 22 maggio: Vinny è molto preoccupato

Beautiful, anticipazioni 22 maggio: Thomas si confronta con Vinny riguado al suo piano per riprendersi Hope.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Wyatt tornare da Sally per assisterla nei suoi ultimi giorni d vita. La stilista soffre di una malattia rara allo stadio terminale ed ha espresso a Katie il desiderio di affrontare il suo destino da sola. Contravvenendo alla promessa che si erano scambiate, tuttavia, la Logan ha rivelato tutto alla famiglia e adesso Sally si ritrova circondata da molte più attenzioni di quanto riesca a spiegarsene. Alla Forrester, invece, Thomas si divide tra Zoe ed Hope, aspettando il momento in cui la seconda sarà talmente tanto gelosa della prima da lasciare definitivamente Liam. Parte fondamentale del suo piano è far credere al piccolo Douglas che Zoe prenderà il posto di Hope come sua madre adottiva.

Beautiful, anticipazioni 22 maggio: Zoe prova ad approcciare Douglas

Dalle anticipazioni di Beautiful scopriamo che Thomas si confronterà con Vinny riguardo al suo complesso piano per riconquistare Hope. Vinny non nasconderà la sua preoccupazione e metterà in guardia Thomas dal giocare con i sentimenti di Douglas. Secondo lui Hope non lascerà mai Liam e Beth per stare con lui. L’unico risultato che Thomas otterrà alla fine di tutta questa storia sarà l’aver rovinato completamente il rapporto con suo figlio.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Zoe impiegherà molto tempo ad entrare nelle grazie di Douglas. Nonostante la Buckingham sia particolarmente ben disposta nei confronti del bambino, lui sembra vederla unicamente come una minaccia. Zoe si sfogherà con Thomas riguardo a questa situazione, ma lui la consolerà, assicurandole che a Douglas serve un po’ di tempo per accettare che anche lei – ormai – è parte della famiglia.