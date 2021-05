“Brindisi alla bellezza” Eleonora Incardona stende i fan, che forme – FOTO

Eleonora Incardona è ormai in vetta alla classifica. Bellezza e sensualità fanno da cornice al suo profilo social, le foto sono virali

Che Eleonora Incardona avesse delle potenzialità era scontato, ma che arrivasse al successo in un batter d’occhio nessuno lo aveva previsto. L’influencer siciliana è diventata da poco una tra le più seguite sui social. I follower sono quasi cinquecento mila e aumentano giorno dopo giorno. Le sue forme fanno impazzire tutti e sul web le foto della ragazza sono virali. Nessuno può resistere a così tanta bellezza: la giovane sorride alla vita e punta ad un futuro strepitoso.

GUARDA QUI>>>Giulia De Lellis, il ritorno di fiamma: “Certe cose non cambiano” FOTO

Eleonora Incardona: l’ultima FOTO è mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

GUARDA QUI>>>Chiara Ferragni esce di casa con un look stravagante e i fan si scatenano

Bella, spontanea e naturale, così che ha conquistato i fan che non riescono più a fare a meno di lei. Come un vulcano in eruzione, ormai tutti conoscono i suoi lati migliori e ne ha molti da offrire. La determinazione e grinta l’hanno già portata a condurre un programma televisivo, Sport Italia è il suo trampolino di lancio verso una carriera tutta da scrivere.

Eleonora Incardona è anche romantica e come tale è alla ricerca di qualcuno che le faccia battere il cuore e le faccia venire le farfalle allo stomaco. Oggi è single e cerca l’amore della sua vita. Così ha rivelato a noi di Yeslife in un’intervista.

Con un sorriso così trovare l’anima gemella sarà un gioco da ragazzi. “Un brindisi alla tua bellezza” scrive qualcuno sotto all’ultima foto dell’influencer. Ecco il suo outfit dell’aperitivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Jeans e maglia fuxia. Il colore che sta accompagnando la primavera 2021 le sta d’incanto, le mette in risalto i suoi occhioni e la folta chioma castana che le scende lungo la schiena. Il sorriso poi è unico e indescrivibile, i fan solo a guardarla toccano le stelle con un dito.