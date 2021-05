Carlo Conti ci riprova, per lui ora la sfida più importante

E’ tutto pronto per l’ultima puntata di Top Dieci, Carlo Conti insieme agli autori ha preparato un evento strepitoso. Ma c’è una rivale

Questa sera andrà in onda l’ultima puntata di Top Dieci, il programma del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Siamo giunti alla fine della seconda stagione di questa trasmissione di varietà, dove due squadre composte ciascuna da tre personaggi televisivi si sfidano su classifiche di ogni genere legate alla cultura.

Gli ospiti che andranno a chiudere l’edizione sono la coppia Romina e Al bano e Max Pezzali. Si sfideranno al game show il gruppo dei Senatori e Tali e Quali. Enrico Montesano, Massimo Lopez e Tullio Solenghi contro Antonella Elia, Francesca Manzini, Sergio Friscia e Gabriele Cirilli.

Carlo Conti ha una rivale: chi è ?

Il conduttore della Rai ha però una rivale e il suo nome è Ilary Blasi. La conduttrice è alle prese con il reality L’isola dei famosi che si sta avvicinando alla finale. Sono ormai settimane che i due programmi sono concorrenti ma i dati Auditel confermano sempre la stessa cosa: Top dieci batte di qualche numero l’Isola.

A quanto pare la presentatrice romana non sta avendo molto successo con la trasmissione, molti credono che questa sarà l’ultima volta alle prese di una conduzione di un reality. Eppure, all’epoca del Grande fratello Vip, la Blasi era riuscita a centrare l’obiettivo. Cosa è cambiato da allora?

Non ci sono risposte certe al riguardo, l’unica ipotesi potrebbe riferirsi al reality. Sembra che sia l‘Isola dei famosi a non avere molto successo quest’anno e ciò non dipende quindi dalla conduttrice.

Nell’attesa di scoprire chi vincerà la gara di share tra i due programmi, vi sveliamo l’ospite della serata all’Isola dei famosi. Ubaldo Lanzo arriverà in studio e racconterà la sua esperienza nelle Honduras.