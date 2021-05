Mora, bella e affascinante. Caterina Balivo è amata da tutti ed i suoi follower di Instagram impazziscono per dei particolari che non passano inosservati.

Caterina Balivo è una bellissima conduttrice italiana, la sua carriera inizia nel lontano 1999 quando partecipa al concorso di bellezza Miss Italia per poi arrivare in Rai e diventare uno dei volti più amati della televisione.

E’ sposata con il manager finanziario Guido Maria Brera, la coppia si ama molto ed ha due figli, Guido Alberto e Cora.

Caterina è una mamma campana, è nata ad Aversa in provincia di Caserta, e come tale ha un affetto particolarmente carnale per i suoi due pargoli. L’ultima foto scattata dalla conduttrice lo dimostra.

Occhi da furbetta e gambe perfette, Caterina Balivo è una vera dea

La bellissima conduttrice italiana originaria del casertano è molto amata dal suo pubblico. Caterina Balivo è uno dei volti più noti della televisione italiana.

La conduttrice è molto seguita non solo in tv ma anche sui social, il suo profilo Instagram vanta 1,4 milioni di follower. Sul social Caterina condivide molti momenti della sua giornata e della sua vita e i suoi fan la seguono sempre con interesse.

L’ultima foto di Caterina ha letteralmente fatto girare la testa a molti, il suo sguardo penetrante incorniciato da un viso pulito e senza trucco e le sue gambe perfette sono stati un regalo per i tanti amici virtuali.

Con il suo scatto seducente Caterina ha pubblicizzato ebay: “Arrivate per mio figlio che è da un anno che me le chiede! Grazie @ebay_it dove si trova di tutto e potete anche voi vendere tutto tramite la comoda app! E in più eBay incentiva l’economia circolare che aiuta a ridurre gli sprechi!”.

La conduttrice più di una volta si è mostrata sensibile al zero sprechi e alla sostenibilità, grazie a questa sua sensibilità verso l’ambiente è riuscita a creare (sul suo profilo Instagram) un ambiente stimolante per molte persone che come lei voglio fare qualcosa in più per il nostro paese.