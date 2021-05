Levante ha annunciato tramite Instagram l’uscita del suo nuovo singolo “dall’alba al tramonto”, è passata solo qualche ora ed è già un successo.

Un vero e proprio conto alla rovescia per l’uscita del nuovo singolo di Levante “dall’alba al tramonto”, in poche ore è diventato già un successo e i fan della cantante non sanno più come contenere la gioia.

“Dall’alba al tramonto” è un progetto musicale che, come dice la stessa Levante, rappresenta diverse cose speciali: “Il giorno che si spegne, vivere la paura della notte sapendo che ritornerà il giorno. Che in ogni fine c’è un inizio, con o senza di noi. Tutto va avanti, andrà avanti, andrà bene. Andrà.”

“Dall’alba al tramonto” è già un successo, applausi per Levante

La nuova produzione artistica di Levante ruota intorno all’inizio e alla fine, quelli che comunemente vengono definiti poli opposti.

L’alba e il tramonto, il giorno e la notte, l’inizio e la fine, sono il tema principale del nuovo singolo della cantante. Levante ha voluto sottolineare una condizione di reciprocità e dipendenza.

Il singolo è uscito da poche ore e sta già scalando le classifiche nazionali, i follower di Levante (884 mila su Instagram) hanno mostrato tutto il loro entusiasmo con tantissimi messaggi. “Che bombaaa” ha scritto qualcuno, “Pezzo sperimentale, sonorità quasi lofi e nuovi livelli emozionali sui quali sognare, semplicemente tu, grazie” ha risposto qualcun altro.

Il nuovo singolo di Levante “dall’alba al tramonto” si lega al terzo romanzo della cantante “E questo cuore non mente”, in uscita per Rizzoli l’8 giugno.

Il lettore segue di volta in volta Anita nel suo viaggio interiore attraverso un percorso psicoterapeutico che parte dalla fine (di una storia d’amore, in questo caso di Anita) e torna all’inizio quando nulla era cominciato.