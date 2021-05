Chiara Ferragni esce di casa con un look stravagante e i fan si scatenano

L’influencer Chiara Ferragni è un’icona di moda, ogni look che mostra diventa un must have ma questa volta cosa ha combinato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni si è mostrata fuori di casa, con un look alquanto bizzarro e decisamente non da città. I fan sono letteralmente impazziti. L’influencer è uscita di casa con ciabatte e calzini bianchi, decisamente poco bello esteticamente e per niente femminile. Ma la cosa più eclatante non è che sia uscita di casa con queste ciabatte verdi di plastica e i calzini bianchi per rimanere nei dintorni, ma ci è andata in giro per il centro di Milano immortalandosi anche fiera del suo look.

Chiara Ferragni e le ciabatte costose ma orrende

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Il fatto che lascia ancora più spiazzati i fan è che queste ciabatte che sembrano essere l’oggetto cult del momento, costano davvero tantissimo. Infatti sono state disegnate dal rapper americano Kanye West, non ci sia dietro un design chissà quanto meticoloso. Sono ciabatte molto semplici. Si chiamano Yeezy Slides e sono state create dal rapper per il noto marchio sportivo Adidas. I prezzi di queste ciabatte si aggirano intorno ai 500 e i 1200 euro. A quanto pare ci sono visioni contrastanti sulla questione. Molti commentano criticando la scelta dell’influencer:

“Le ciabatte col calzino da tedesco in ferie non è un granché”, “Ma uscire in ciabatte e calze ma direi di no anche se sei Chiara Ferragni”, “Chiarè ma le ciabatte con il calzino bianco e la Birkini?? Ma pecccarità!!” e ancora “Orribili poi con i calzini bianchi un orrore”. Sono tantissimi gli utenti che non apprezzano affatto il look sfoggiato dall’influencer. Che comunque è nota proprio per condividere gli outfit più stravaganti e spesso trash. Tuttavia c’è chi apprezza questo stile “comodo” di Chiara. “Chiaretta oltre alle ciabatte puoi andare in giro anche col pigiama? Ti ringraziamo tutti”. “Che stile e che classe”. C’è chi s’improvvisa anche analista e prevede un aumento del +27% di persone che indosseranno le ciabatte con i calzini bianchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Insomma se ne vedono di ogni nei commenti dell’influencer. Ma la curiosità sta nel vedere quante persone seguiranno questa tendenza solo perché lo fa Chiara Ferragni. Perché diciamocelo le ciabatte con i calzini non sono proprio un belvedere e pensare di andare in giro a fare compere in quelle condizioni non suscita tanta approvazione.