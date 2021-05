Circuito del venerdì: darci dentro prima del weekend

Pronti per il fine settimana? Prima però non scappate dal vostro allenamento giornaliero, il circuito del venerdì vi aspetta

E’ già venerdì e voi non avete ancora trovato modo di dedicarvi allo sport? Non rimandate alla prossima settimana ma cercate il circuito che fa per voi. L’estate sta arrivando e la prova costume è sempre più vicina e allora perché non iniziate ad attivare il metabolismo con esercizi semplice e veloci? A casa, in giardino o al parco. In compagnia o da soli. Seguiteci e non ve ne pentirete.

Circuito gambe e addome: di cosa si tratta

La coach del giorno è Paola Di Benedetto, la modella ha pubblicato sui social dei circuiti da fare a casa e in tranquillità. Grazie allo sport è riuscita ad arrivare a ottimi risultati. Il workout del giorno è un allenamento mirato per gambe e glutei. Attraverso determinati esercizi si andranno ad attivare le due parti del corpo. Si tratta di un tabata che prevede le ripetizione per venti secondi e riposo di dieci tra un’azione e un’altra. Iniziamo:

Bridge gamba destra per 20 secondi; rest 10 secondi; Plank per 20 secondi; rest 10 secondi; Bridge gamba sinistra per 20 secondi; rest 10 secondi; Plank twist per 20 secondi; rest 10 secondi; Bridge gamba destra per 20 secondi; rest 10 secondi; Plank per 20 secondi; Bridge gamba sinistra per 20 secondi; rest 10 secondi; Plank twist per 20 secondi.

In totale sono due round e tra un giro e l’altro c’è una pausa di un minuto.

Prima di iniziare non dimenticatevi di fare almeno dieci minuti di riscaldamento e alla fine lo stretching non deve mai mancare. Chi volesse potrebbe aggiungere al circuito una camminata come defaticamento.

Basta scuse! L’allenamento costante e una sana alimentazione porteranno ottimi risultati. Una volta iniziato non vorrete più smettere e non potrete più fare a meno di uno stile di vita corretto e duraturo nel tempo.