Laura D’Amore ha deliziato la sua platea di followers condividendo una fotografia magnifica: le sue gambe in primo piano conquistano l’interesse di tutti.

Laura D’Amore è inarrestabile sui social network: la bella hostess continua a condividere scatti che lasciato i followers senza parole. Nonostante la nativa di Grottaglia svolga un lavoro appagante, riesce anche a trovare il tempo per pubblicare post continuamente sul web e per essere un’influencer di tutto rispetto.

L’ultima foto che ha condiviso online ha stregato davvero tutti: la 39enne è seduta su una poltroncina e indossa un vestitino estremamente seducente che scopre tutta la mercanzia. Le gambe in primissimo piano sono davvero uno spettacolo bollente. La sua sensualità lascia senza parole mentre la sua bellezza non è assolutamente quantificabile.

Laura D’Amore, vestitino illegale: mercanzia in mostra

Laura D’Amore è riuscita anche oggi ha fare il pieno di likes pubblicando su Instagram una fotografia fenomenale. La nota influencer ha deciso di rilassarsi in una Spa e di condividere con i followers i suoi momenti di relax. L’outfit scelto per l’occasione è davvero illegale: le sue forme sono ben visibili così come le sue gambe da urlo.

Il vestitino, infatti, è cortissimo e scopre davvero tutto. La scollatura è come al solito generosa: guardare l’immagine è un piacere per gli occhi. “Relax prima del weekend”, ha scritto la D’Amore nella didascalia. I commenti non sono soltanto di utenti italiani: la pugliese ha estimatori da tutto il mondo.

L’Hostess più famosa d’Italia, qualche giorno fa, mise in mostra tutto il suo fisico mettendo sul web uno scatto in cui indossava un bikini sexy che valorizzava le sue curve esplosive.