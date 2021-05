Elettra Lamborghini, il piccolo incidente nella vasca da bagno: “Sono nuda”

Elettra Lamborghini, il piccolo incidente nella vasca da bagno: “Come faccio a mostrarvelo? Sono nuda…”

Elettra Lamborghini si prepara ad affrontare una serata impegnativa, che la vedrà occupata in una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“. La cantante, da qualche mese, è infatti opinionista della trasmissione assieme a Tommaso Zorzi e ad Iva Zanicchi. Tramite i loro commenti pungenti e le loro battute, i tre riescono sempre a strappare un sorriso ai telespettatori e alla conduttrice Ilary Blasi.

Dopo che, nella giornata di ieri, Elettra ha avuto il suo bel da fare con le prove di ballo, quest’oggi la modella è parsa alquanto provata. Per rilassarsi, la Lamborghini ha deciso di concedersi un bagno in vasca, che ha tuttavia provocato un piccolo incidente “bollente”. Elettra, che non poteva rinunciare alle Instagram stories, si è resa conto troppo tardi di quello che stava accadendo: “Sono nuda…“.

Elettra Lamborghini, l’incidente nella vasca da bagno: “Sono nuda…” – FOTO

