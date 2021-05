Elisa Isoardi e il futuro in Mediaset, la risposta che non ti aspetti

Elisa Isoardi a cuore aperto con Lorella Boccia. La conduttrice parla di vita, amore e di progetti futuri per il lavoro. Ecco cosa ha rivelato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi a tu per tu con Lorella Boccia. La presentatrice, reduce dall’esperienza con “L’Isola dei Famosi” si è raccontata a tutto tondo in “Venus Club”, il programma di Italia 1. Ha parlato in lungo e in largo della sua vita privata e professionale.

Ha spiegato di essersi un po’ allontanata dalla conduzione per mettersi in gioco. Lei che è una persona dinamica non ama mai stare troppo in rigidi standard e dopo tanti anni di conduzione ha voluto un po’ sparpagliare le carte. In una diretta Instagram col magazine Gente, aveva rivelato che il reality show di Canale 5 l’ha messa alla prova “costringendola” ad uscire dalla sua comfort zone.

“Ne abbiamo tante di paure, sono una donna come tante – ha ammesso – la paura di crescere, di andare avanti. Le paure si combattono dicendo la verità a sé stessi, cercando di affrontare sé stessi. È molto utile cercare di superare i propri limiti e di dare un nome alle cose”. E lei lo ha fatto alla grande prima con “Ballando con le Stelle” e poi con “L’Isola dei Famosi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Io, dallo scantinato di un garage…”: il forte messaggio di Aka7even dopo “Amici”

Elisa Isoardi: cosa farà in Mediaset? La risposta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Silvia Toffanin e il blocco: i motivi dello stop a “Verissimo”

Elisa Isoardi con Lorella Boccia, ieri sera, ha parlato di tantissime cose. Non solo delle ultime esperienze televisive ma anche dei suoi amori. Smentito ogni flirt con Raimondo Todaro, non si è negata nemmeno alle domande su Matteo Salvini, definendo quello con lui un grande amore. Del leader della Lega la Isoardi porta con sé un bel ricordo. Dopo di lui? Non c’è stato più nessuno, ha ammesso.

Spazio anche ai progetti futuri. In queste settimane si sono accavallate tantissime ipotesi di uno spazio della conduttrice in Mediaset: da “Mattino 5 weekend” fino a sostituta di Federica Panicucci a “Mattino 5” o Barbara d’Urso a “Domenica Live”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

E allora Lorella Boccia gliel’ha chiesto di persona. La Isoardi però ha preferito non dare una vera e propria risposta facendo anche ridere il pubblico di Italia 1. “Domanda difficile – ha ammesso – Posso tornare la prossima puntata così te lo dico?”. Nulla di definito dunque ancora o niente che si possa comunicare ufficialmente.