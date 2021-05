Elodie direttamente dalla vasca da bagno si sfoga su Instagram contro la truffa in atto. È sexy e bella anche in questa situazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

I riflettori non si spengono per Elodie, l’ex allieva di “Amici” che in questi mesi sta vivendo dei momenti magici. La cantante di Andromeda ha i riflettori puntati sempre addosso e le sue esibizioni social ed i look che sceglie, conquistano sempre le prime pagine di riviste e giornali. Ogni sua scelta è più che azzeccata e ogni giorno è un nuovo successo.

Il suo essere così semplice e vera nello stesso tempo piace tantissimo ai suoi fan che l’adorano sia quando ci mostra i suoi balletti sexy in coppia con il suo ballerino di fiducia, i suoi outfit in giro per Milano anche per una pausa pranzo, e anche quando sbotta e non ce la fa a contenersi e dice, senza pelli sulla lingua, quello che pensa.

È successo diverse volte già: in merito al Ddl Zan, quando era stata insultata e criticata per il video del suo provino di X-Factor quando aveva solo 18 anni. E ieri è successo di nuovo. La sexy cantante è esplosa sui social e anche questa volta non l’ha mandata a dire. Arrabbiatissima ha raccontato cosa le è successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Eurovision 2021”, i Maneskin hanno la vittoria in tasca? Cosa dicono le previsioni

Elodie, arrabbiata e sensuale: “Ho appena scoperto che..”

PER VEDERE ELODIE E LA SUA SFURIATA, VAI SU SUCCESSIVO