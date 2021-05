Casa crollata dopo un’esplosione: sale il bilancio delle vittime

Sono stati ritrovati i corpi della coppia dispersa dopo il crollo di un’abitazione a Greve in Chianti (Firenze) nella mattinata di ieri.

È salito a tre vittime il bilancio delle vittime del crollo di un’abitazione nella mattinata di ieri a Greve in Chianti (Firenze). I pompieri giunti sul posto, dopo alcune ore di ricerca tra le macerie, hanno rinvenuto i corpi della coppia, un uomo e la compagna, entrambi di 59 anni, che inizialmente era data per dispersa. In un primo momento, le squadre di soccorso avevano estratto dalle macerie il corpo dell’ex marito della donna. Le tre vittime si trovavano all’interno della casa, quando improvvisamente si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo.

Firenze, casa crollata dopo un'esplosione: ritrovati i corpi della coppia dispersa

Nella mattinata di ieri, giovedì 20 maggio, una forte esplosione ha provocato il crollo di una casa di due piani, sita in località Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. All’interno si trovavano tre persone: Giuseppina Napolitano (59 anni), il suo compagno, Fabio Gandi (59 anni) e l’ex marito della donna, Giancarlo Bernardini (64 anni). I tre, tutti risiedenti a Prato, si erano recati nella casa, che la coppia aveva appena acquistato, per eseguire i lavori di ristrutturazione.

Sul luogo della tragedia sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno scavato tra le macerie e, pochi minuti dopo, hanno rinvenuto il corpo di Bernardini per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Le operazioni, riporta la redazione di Repubblica, sono andate avanti per quasi tutto il giorno sino al ritrovamento dei corpi della coppia che, inizialmente, era stata data per dispersa.

In corso gli accertamenti per chiarire quali siano le cause che abbiano scatenato l’incendio e la successiva deflagrazione che ha fatto collassare l’edificio. Dai primi riscontri, scrive Repubblica, pare che il tutto possa essere stato causato da una fuga di gas e dall’accensione di una luce, quando le tre vittime sono entrate nell’abitazione.

In tal senso, sul caso la Procura della Repubblica di Firenze ha aperto un fascicolo d’indagine per l’ipotesi di reato di omicidio colposo.