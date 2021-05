Nina Moric ha pubblicato una fotografia su Instagram spettacolare: la croata indossa pantaloncini di jeans cortissimi.

Nina Moric è stata una delle modelle più ricercate del pianeta: la classe 1976 ha posato per diversi marchi e brand di caratura mondiale. La nativa di Zagabria, parallelamente alla sua carriera nel mondo della moda, ha lavorato anche per la televisione nostrana. La croata ha condotto programmi come ‘Shake’ e ‘BravoGrazie‘ ed è stata concorrente a reality come ‘L’isola dei famosi’.

La 44enne è spesso presente nei classici salotti televisivi: non a caso la sua presenza a ‘Live – Non è la D’Urso è stata piuttosto ricorrente. Nina, comunque, sa anche come deliziare i suoi seguaci sui social network. La Moric non a caso vanta ben 666mila followers su Instagram. La showgirl, poco fa, ha piazzato in rete una foto magnifica in cui indossa shorts cortissimi.

Nina Moric, shorts mostruosi: che gambe

Nina, poco fa, ha condiviso una fotografia in cui sfodera un outfit disarmante. La 44enne indossa jeans cortissimi che scoprono totalmente le sue gambe da infarto. Nonostante il grande cappello, la sua bellissima faccia è comunque visibile. Le sue labbra carnose non passano in secondo piano e fanno sognare i followers.

“I dettagli, roba da intenditori”, ha scritto nella didascalia. “La più bella di sempre”, “Che gambe! Sembri una ragazzina”, “Sempre al massimo splendore”, “Sei una dea”, “La donna più bella del mondo”, si legge tra i numerosissimi commenti. Gli utenti commentano sempre in modo repentino i suoi contenuti: non manca una minoranza che critica aspramente la nativa di Zagabria.

Nina, diverse settimane fa, mise in rete uno scatto sbalorditivo in cui piazzò il suo didietro stratosferico e le sue gambe spettacolari in primissimo piano. La bellezza e la sensualità della croata sono senza limiti.