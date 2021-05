“Bellissima oggi più di ieri”, la FOTO amarcord di Vittoria Puccini incanta i fan

Vittoria Puccini ha condiviso poche ore fa una foto amarcord in ricordo del primo film a cui ha preso parte: lo scatto ha incantato i suoi fan

Vittoria Puccini oltre che essere una bellissima donna e anche un’ottima attrice di cinema e serie tv. Ultimamente l’abbiamo potuta ammirare nella fiction della Rai “La fuggitiva“, in un ruolo inedito per lei di una donna contro tutti per affermare forte la verità. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie al suo ruolo principale in “Elisa Di Rivombrosa” ma la Puccini già nell’ormai lontano 2000 si è fatta valere in un film diretto da Sergio Rubini con Margherita Buy, intitolato “Tutto l’amore che c’è”.

L’attrice 39enne fiorentina all’epoca aveva 19 anni e nella didascalia allo scatto scrive dell’emozione che aveva nel recitare al fianco di due grandi attori del cinema italiano. “Tutto l’amore che c’è” è stato decisamente un battesimo magnifico per la mia carriera di attrice”, scrive Vittoria Puccini, la cui foto su Instagram di poche ore fa ha letteralmente spiazzato i follower che probabilmente non ricordavano quanto fosse già bellissima ancora adolescente.

La foto incantevole di Vittoria Puccini appena 19enne

