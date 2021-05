La bella Brambilla ha condiviso una foto su instagram dove è meravigliosa con uno sguardo dolce e un bikini sexy

Francesca Brambilla è incantevole su instagram in un scatto dove appare sensuale con indosso un bikini marrone con lacci sull’addome, e lo sguardo dolce e seducente allo stesso tempo. Nelle altre due foto appare invece ironica fingendo di mettersi le dita nel naso. Nella didascalia infatti scrive:”Aspettativa VS realtà”. Aggiunge poi che è ritornata al suo naturale colore di capelli che è un biondo cenere. I commenti degli utenti fanno pensare che sono tutti d’accordo con il cambiamento. “Gnocca di casa”, “Direi che in ogni caso si casca in piedi”.

Francesca Brambilla la bonas che nessuno scorda

Occhi chiari, chioma lunga e biondissima e corpo prosperoso, è certamente lei la bonas di Avanti un altro. Francesca Brambilla, tra le più amate del programma. Addirittura quest’anno rischiava di non essere riconfermata ma il pubblico si è mostrato subito contrariato e hanno fatto in modo che restasse. Infatti qualche mese fa aveva condiviso una foto che la ritraeva nelle vesti di Bonas e nella didascalia c’era scritto:”Siete pronti? Avevano annunciato un cambio di Bona sorte…ma non eravate d’accordo. Eccomi qua. Finalmente possiamo annuciarvi che da domani sera, canale 5 alle 18.45 torniamo con Avanti un Altro. Un bel pò di risate e per un bel pò di tempo.

Se volete ridere anche la notte ricordatevi dei Il brambibistoni. Siete contenti? grazie a tutti i vostri messaggi e il vostro sostegno..non mi aspettavo tanto. Siete incredibili”. Recentemente però si è vista poco la Brambilla forse perché è incinta, infatti a Marzo aveva annunciato di aspettare un bambino. Tutto però è rimasto molto riservato sia il padre che gli aggiornamenti sulla gravidanza. Aveva annunciato l’arrivo del bebè con un post su instagram, dove si mostrava a letto e nella didascalia aveva scritto:“Filippo in arrivo” con il simbolo della mamma incinta.

Dopo allora non ci sono state più notizie da parte sua riguardo alla gravidanza. Ha parlato invece del suo amato cane Camillo. Che purtroppo non è stato bene ed è stato ricoverato per qualche giorno. Ad oggi però il suo amico è tornato a casa e sta abbastanza bene e lei non potrebbe essere più felice per averlo potuto riabbracciare.