Giulia De Lellis, il ritorno di fiamma: “Certe cose non cambiano” FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo di Instagram. Parte del suo successo è sicuramente dovuto alla partecipazione al Grande Fratello Vip di qualche anno fa

Giulia De Lellis è senza ombra di dubbio una delle influencer più amate del mondo dei social. Ha esordito a Uomini e Donne nel 2016 dove ha riscosso un grandissimo successo, ma parte della sua popolarità è sicuramente arrivata quando ha deciso di partecipare alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, a soli pochi mesi di distanza dal ritorno dal reality del suo fidanzato Andrea Damante che aveva partecipato alla prima. Un’esperienza che l’ha arricchita, che le ha dato tanto a livello umano ma soprattutto a livello professionale.

Giulia De Lellis di nuovo insieme all’amica storica

Nella casa più spiata d’Italia Giulia fu fedele al suo fidanzato, ma in un certo senso l’amore lo ha trovato comunque con Ivana Mrazova. La modella ha fatto breccia nel cuore della giovane influencer e da allora sono diventate inseparabili: la loro amicizia ha fatto discutere ma anche tanto sognare, e quando sono uscite dalla casa si sono promesse di non perdersi mai più. E così è stato. Sono trascorsi quattro anni da quel programma e ad oggi Giulia e Ivana sono ancora amiche: a distanza di qualche mese si sono riviste e hanno documentato il loro incontro con qualche scatto che hanno pubblicato su Instagram.

“Since 2017” scrive Giulia, pubblicando alcune foto della loro reunion e alcune foto, invece, risalenti a qualche anno fa. Gli scatti pubblicati su Instagram hanno fatto subito record di likes: rivederle insieme è stata una gioia per tutti i fans delle ragazze.