“Grande omaggio al Maestro” il VIDEO di Bianca Atzei emoziona il web

Bianca Atzei pubblica un video in cui omaggia il cantautore da poco scomparso. Il tributo emoziona il web.

Bianca Atzei non ha certamente bisogno di presentazioni. Bellezza, voce potente e tanta presenza scenica, da anni è nel panorama musicale italiano. Di recente una sua collaborazione con Legno John Travolta, un pezzo molto passato in radio e che si è rivelato un successo.

La Atzei è molto seguita su Instagram dove condivide anche degli scatti personali come quello sopra riportato nella quale si sta concedendo un momento di relax all’interno della stanza del sale. Tantissimi i messaggi d’amore a lei rivolti, qualcuno addirittura ammette: “tormenti l’anima❤️❤️❤️”. Nonostante il quasi milione di follower, Bianca non trascura chi la sostiene infatti non perde occasione per ringraziare con like o rispondendo alle curiosità del web.

Bianca Atzei, il magico tributo

Anche Bianca Atzei ha voluto dare il suo contributo a Franco Battiato, il cantautore catanese scomparso gli scorsi giorni. Sulle note de “La Cura” la cantante offre la sua performance in ricordo dell’artista. Panorama mozzafiato, a contatto con la natura solo voce e alle spalle il musicista Ronny Aglietti.

“Grande omaggio al Maestro”, tantissimi complimenti da parte non solo del web ma di colleghi come Legno o personaggi del mondo dello spettacolo quali Sabrina Salerno. La Atzei ringrazia per questo affetto di cui è circondata.

“Non mi sembra esser qui e cantare come se non ci fosse un domani” questo quanto dichiarato dalla cantante tra le storie di Instagram palesando un profondo senso di emozione per poter riprendere a fare quello che più ama: cantare.

Sicuramente si respira un’aria diversa, le restrizioni rese meno stringenti dopo tanto tempo sicuramente mettono di buonumore, quasi un ritorno alla normalità.