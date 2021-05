“I Fatti Vostri”: grande novità. Incredibile cambio di guardia alla conduzione

I Fatti Vostri. Aria di cambiamento in casa Rai Due. É notizia assodata che ci sarà un sostituzione significatica alla conduzione dello storico programma. Qual è il volto che saluteremo a chiusura dell’attuale stagione televisiva?

“I Fatti Vostri“ è una trasmissione storica del palinsesto della seconda rete della Rai. La prima messa in onda risale agli inizi degli anni ’90. Ideata dal regista Michele Guardì, con il tempo ha avuto fortune alterne, ha cambiato nome per un breve periodo (Piazza Grande), pur mantenendo lo stesso format.

Sono tanti i presentatori che ne hanno preso le redini. Il primo fu l’indimenticabile Fabrizio Frizzi ma è Giancarlo Magalli che ha mantenuto più a lungo il ruolo di “capitano della nave”.

E’ notizia assodata che, con l’inizio della prossima stagione televisiva che partirà in autunno, ci sarà un sostanziale cambiamento in seno alla conduzione. Uno dei volti a cui il pubblico italiano si è piacevolmente abituato non tornerà ad allietare le mattine su Rai Due. Di chi si tratta?

“I Fatti Vostri”: addio a una figura importante della conduzione del programma

Si vociferava che fosse lo storico presentatore Giancarlo Magalli a voler abbandonare il suo impegno a “I Fatti Vostri“. Era anche emerso il nome del suo papabile sostituto. Il più gettonato sembrava essere quello del giornalista Salvo Sottile che, proprio all’interno del programma, conduce una rubrica dal titolo Occhio alle truffe per allertare i telespettatori e difenderli da eventuali raggiri.

A quanto pare, ritroveremo Giancarlo Magalli anche il prossimo anno. Sarà la sua collega, Samanta Togni, invece, a dire addio per dedicarsi ad altri progetti. La presentatrice nasce principalmente come ballerina. La danza è il suo primo amore. Il pubblico italiano l’ha conosciuta come volto della famosa competizione “Ballando con le stelle“.

Nessuno screzio con Giancarlo Magalli sarebbe alla base di questa decisione. Non si replicano, dunque, le stesse dinamiche avvenute nell’allontanamento dal programma come nel caso di Adriana Volpe.

Samanta Togni, classe 1981, ha dichiarato: “L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare il prossimo anno. Ho bisogno di concentrarmi su cose nuove. Vorrei condurre una trasmissione dove mettere a frutto le mie capacità di ballerina”.

Esiste già il nome della sua sostituta. Si tratta di Pamela Camassa, ex modella, ha partecipato a Tale e quale show, co-conduttrice della sesta edizione de “I migliori anni“, vincitrice della prima edizione di “Amici Celebrities“, compagna del presentatore Filippo Bisciglia.