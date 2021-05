“Il Paradiso delle Signore”, cambia tutto: quando andrà in onda la soap

Il Paradiso delle Signore, la Rai cambia la programmazione: quando andrà in onda la prossima puntata.

Cambio di programma nella messa in onda della soap opera Il Paradiso delle Signore, che vede il suo spazio ridotto a causa del dibattito sul nuovo DPCM. Come già accaduto a metà aprile, la Rai ha deciso di sospendere la programmazione della fiction per dare più spazio alle notizie di stampo politico. La serie torna dunque domani, sabato 22 maggio, con un episodio speciale, inizialmente destinato al venerdì.

Scopriamo insieme dove siamo rimasti e quali novità ci attendono nelle prossime puntate della soap opera targata Rai.

Leggi anche -> “Beautiful”, anticipazioni puntata 22 maggio: Vinny è molto preoccupato

Il Paradiso delle Signore, prossima puntata: le anticipazioni di sabato 22 maggio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Leggi anche -> Nino D’Angelo: novità in famiglia. La rivelazione sorprendente del cantante napoletano

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marta profondamente divisa tra il desiderio di partire nuovamente per New York e la speranza di ricucire il suo rapporto con Vittorio. La Guarnieri ha ottenuto un’interessante offerta da parte di Sterling ma accettarla significherebbe allontanarsi nuovamente dal marito, proprio mentre il loro matrimonio continua a vacillare.

Anche Rocco ha ricevuto un’offerta, ma non ha ancora realizzato che questo potrebbe compromettere il suo rapporto con Maria. Presto l’amato si troverà dover decidere se dare la priorità all’amore o alla carriera: una scelta difficile, che lo metterà a dura prova.

Sempre relativamente alle ultime puntate, abbiamo visto anche Ludovica utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per aiutare Marcello. Adesso che Barbieri è uscito di prigione, tuttavia, una nuova minaccia si presenta all’orizzonte. Si tratta di Fiorenza Gramini: l’ex presidentessa del Circolo ha scoperto il segreto di Ludovica ed ha intenzione di servirsene per spodestarla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Al seguente link troverete le anticipazioni della puntata di oggi 21 maggio, posticipata a domani (22 maggio). Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni ed aggiornamenti relativi ai cambi di programmazione.