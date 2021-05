“Isola dei Famosi”, questa sera il tanto atteso ritorno: tutto è pronto

Ultime puntate per l’Isola dei Famosi che si prepara a incoronare il suo vincitore, ma nel frattempo questa sera tornerà uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione

La finale dell’Isola dei Famosi si avvicina, lunedì 7 giugno sarà decretato il vincitore di quest’edizione. Per la prima volta nella storia del programma verrà incoronato in Honduras, a causa dei tempi di quarantena ai quali i naufraghi sono sottoposti al loro rientro in Italia. I vip rimasti sono pronti a giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due settimane a disposizione che li separano dalla finalissima. Nel frattempo, come il pubblico ha avuto modo di vedere, anche in studio continuano a crearsi dinamiche grazie all’arrivo dei concorrenti eliminati. Questa sera sarà il turno di uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione.

Il pubblico freme il suo ritorno: questa sera scintille in studio

La sua eliminazione ha destato non poca tristezza da parte dei telespettatori che si erano particolarmente affezionati a lui. Purtroppo un problema di salute lo ha costretto al ritiro.

Parliamo di Ubaldo Lanzo che questa sera farà finalmente il suo ingresso nello studio dell’Isola dei Famosi. La conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini sono pronti ad accoglierlo, così come gli ex naufraghi. Grazie alla sua spiccata personalità, la sua simpatia e anche in seguito al rapporto di amore-odio creato con l’inviato Massimiliano Rosolino, Ubaldo è stato un concorrente molto apprezzato.

Proprio per questo motivo il suo abbandono ha rattristito gli amanti dell’Isola, ma il cromatologo si è visto costretto a rientrare in Italia per sottoporsi ad alcuni accorgimenti medici. Durante le settimane in Honduras Ubaldo ha perso dei denti -circa tre, come dichiarato in diretta- e la somministrazione di antidolorifici non poteva continuare a lungo.

Nonostante il suo prematuro ritiro, il naufrago ha regalato momenti di intrattenimento che saranno rivissuti proprio questa sera in studio. Ubaldo avrà anche modo di intervenire nelle dinamiche e parlare con i suoi ex compagni.

Si tratterà della penultima puntata del venerdì, avendo subito il programma una modifica all’interno del palinsesto della prossima settimana. Non ci sarà infatti il doppio appuntamento e l’Isola dei Famosi andrà in onda solo lunedì 24 maggio.