Isola dei Famosi, malore notturno per un naufrago: le condizioni

Isola dei Famosi, notte particolare per i naufraghi. Un concorrente infatti lamentava un forte malessere.

Su Instagram dalla pagina ufficiale arriva l’appuntamento a stasera per il serale de “L’Isola dei Famosi”, dove tra i tanti argomenti sicuramente si parlerà di quanto accaduto nella notte che ha gettato nel panico i naufraghi. Un concorrente infatti lamentava una sensazione di malessere che ha svegliato di fatto tutto il gruppo.

A stare male era Miryea Stabile, la giovane infatti ha ammesso di non riuscire a chiudere occhio tanto da svegliare Andrea Cerioli il quale voleva accertarsi che fosse tutto a posto. “Non potete capire ragazzi, sto male” questo quanto dichiarato dalla giovane, con un certo imbarazzo.

Isola dei Famosi, le condizioni di Miryea

La giovane infatti soffriva di problemi intestinali, al contempo è sopraggiunto anche Ignazio Moser che intervenendo nella conversazione consiglia di appartarsi per liberarsi da quella sensazione di pesantezza che la affliggeva ed evitare che la giovane oltre a soffrire per i dolori continuasse ad emanare “un certo odorino” che i due naufraghi avevano sentito, ovviamente era un modo per sdrammatizzare la situazione. Ma Miryea imbarazzata si è scusata con i due. E’ il primo caso di dolori e crampi intestinali in questa edizione del reality e la situazione certamente non è passata inosservata.

Stasera si eleggerà il nome del primo finalista e tra critiche – qualcuno chiede ancora che venga chiuso il programma – e pronostici, ognuno elegge le proprie preferenze. Numerose sono le opinioni contrastanti, ma dal web si legge un nome ricorrente: Awed, in molti lo vorrebbero come primo finalista.

Non resta che attendere stasera per scoprire chi arriverà alla tanto ambita fase finale.