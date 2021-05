Laura Torrisi. L’attrice siciliana ha passato un periodo difficile a causa di una pesante malattia. Sembra aver ritrovato il sorriso. Bellissima su Instagram

É un piacere ritrovare Laura Torrisi nuovamente sorridente e in forma nelle immagini condivise sul suo profilo Instagram. La bellissima attrice siciliana ma con la Toscana nel cuore ha recentemente subito un delicatissimo intervento, sdoganando un problema comune a molte donne, di cui si parla ancora troppo poco.

La Torrisi, infatti, soffre di endometriosi. Questa patologia colpisce un gran numero di soggetti femminili in età fertile, provocando dolori lancinanti nella zona pelvica. Consiste, sostanzialmente, nella presenza di tessuto endometriale in organi diversi dall’utero.

L’artista ha coinvolto i suoi fan nel suo percorso verso la salute e il benessere, pubblicando scatti del suo ricovero in ospedale in fase operatoria e dei successivi momenti della sua convalescenza.

A farle da dolce “infermiera” la piccola Martina, figlia che l’attrice ha avuto nel 2010 dalla relazione con il regista Leonardo Pieraccioni.

Laura Torrisi: un fiore che sboccia in piena primavera

Un’immagine bucolica è quella che propone Laura Torrisi ai suoi fan nell’ultimo post pubblicato su Instagram. L’attrice catanese ha fatto di Firenze il suo nido stabile.

La vediamo, infatti, immersa nel verde del capoluogo toscano, precisamente nel Giardino delle Rose, circondata da variopinti fiori. La serie di scatti proposti è un omaggio alla città che l’ha accolta, quasi un invito a godere delle bellezze artistiche presenti, come l’imponente e suggestiva cupola ottagonale di Brunelleschi della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, sfondo di foto che sanno di meraviglia.

Laura Torrisi è in splendida forma, a quanto pare completamente ristabilita dai problemi di salute che l’hanno attanagliata ultimamente. “Sei tu il fiore più bello” – un fan la descrive con queste parole. Non è il solo ad apprezzare: “È una gioia per gli occhi vederti sorridere” (le scrive l’attrice Sandra Milo), “Un quadro perfetto!” (commenta la conduttrice Monica Leofreddi). E ancora: “Sei una favola”, “Che meraviglia”, “Sempre splendida”.

Il suo prossimo impegno lavorativo? Ancora un mistero. In attesa di scoprirlo, i fan possono godere degli aggiornamenti su Instagram che l’attrice non dimentica mai di divulgare sul profilo personale.