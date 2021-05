Marco Giallini, le sue parole commuovono tutti ma c’è chi lo critica

Le parole di Marco Giallini a proposito della moglie scomparsa hanno commosso tutti. Sul web, tuttavia, qualcuno ha voluto esporre la propria critica all’attore: si tratta di un volto famosissimo

Le parole che Marco Giallini ha riservato a sua moglie Loredana, scomparsa nel 2011 per via di un’emorragia cerebrale, hanno commosso tutti gli utenti che lo seguono e lo supportano. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha ammesso di non aver ancora superato totalmente il lutto. Loredana, a detta sua, era l’unica persona in grado di stargli accanto.

“Il dolore era troppo” – ha spiegato Giallini, confessando di non essersi mai più innamorato dopo la morte della moglie – “Nel mondo quante ce ne possono stare di persone per te? Una“. Questo il pensiero di Marco, che ha fatto commuovere moltissimi utenti. Un volto famosissimo dello spettacolo, tuttavia, ha voluto esprimere il proprio dissenso sulla questione: la critica a Giallini era inevitabile.

Marco Giallini criticato da un volto famosissimo dello spettacolo: i dettagli

Le dichiarazioni rilasciate da Marco Giallini nel corso dell’intervista non sono piaciute a Selvaggia Lucarelli, celebre giornalista de Il Fatto Quotidiano. La giurata di “Ballando con le Stelle”, attraverso delle stories, ha voluto esprimere il proprio dissenso rispetto a quanto asserito dall’attore: “Struggenti e romantiche le parole di Giallini, vanno prese però per quelle che sono: la sua esperienza personale“.

Dal punto di vista di Selvaggia, infatti, le considerazioni di Giallini sono dettate dalla sua situazione e dal suo bagaglio di esperienze, ma non necessariamente corrispondono alla visione altrui. “Sono la sua elaborazione (o non elaborazione) del lutto. Non il sunto dell’amore perfetto, come sto leggendo un po’ ovunque“: questo il parere della Lucarelli.

Alcuni followers hanno condiviso le parole della giornalista, mentre altri si sono scagliati contro di lei, accusandola di non poter dare consigli sulla vita di coppia. Ma la Lucarelli, come c’era da aspettarsi, non ha rinunciato ad esprimere la propria opinione.