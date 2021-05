L’attrice Maria Pia Calzone ha condiviso una foto su instagram in cui rivela una patologia fastidiosa a cui è soggetta da anni

Maria Pia Calzone su instagram ha voluto condividere un suo problema fisico che da anni la disturba, e a cui sono soggette molte persone. Sicuramente è tra le patologie più fastidiose che ci siano, anche perché decide di manifestarsi nei momenti peggiori. Si tratta dell’herpes labiale. L’attrice si confida su instagram e racconta la sua esperienza e il disagio che le provoca, essere soggetta a questa tipologia di problema anche estetico.

Maria Pia Calzone parla dell’herpes labiale

L’attrice Maria Pia Calzone ha deciso di confidarsi con il popolo del web, riguardo la sua patologia. Vediamo le parole che ha scritto:”Ho trovato questa vecchia foto che come tante testimonia ahimè che sono soggetta ad herpes labiale. Chi ne soffre lo sa quanto è infame…si presenta sempre quando ti diverti: al sole in spiaggia, ma anche al freddo in montagna. Se ti alleni e fai un piccolo sforzo in più ti svegli e senti un fastidio..sfreghi labbro contro labbro e ti si dipinge un’espressione triste in volto, è una parolaccia nella testa. Mia madre di è sposata con un bellissimo herpes sulle labbra. Voi cosa usate? La pediatra per mio figlio mi ha dato veleno di serpente”.

Sono state moltissime le donne che hanno risposto allo sfogo della Calzone, raccontando le loro esperienze con l’herpes. E tutte sono rimaste molto sorprese e curiose del veleno di serpente utilizzato dall’attrice. Lei ha spiegato che si tratta di un farmaco omeopatico. Si sono quindi tranquillizzate. In molte scrivono:”Quanto ti capisco. A me è venuto due giorni prima del mio matrimonio, per fortuna l’estetista ha fatto miracoli. Bene mi informerò su questo veleno di serpente”. E ancora:“Come ti capisco..io utilizzo l’olio essenziale di tea tree oil. Sin da quando il labbro pizzica applico 2 gocce di tea tree per più volte al giorno in modo da arginare sia i sintomi che l’esplosione del virus“.

Insomma in poco tempo il post dell’attrice è diventato un forum informativo sull’herpes. Ma è anche bello vedere questo scambio d’informazioni tra donne, che oltretutto può essere anche utile per imparare nuove cose.