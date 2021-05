Chi avrà vinto la gara di ascolti della serata del 20 maggio 2021? Ecco quali sono i dati auditel: la Rai è sempre un passo avanti

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 e Daniele Liotti il protagonista della fiction ha regalato grandi emozioni al pubblico che lo ha seguito. La serie nel corso delle serate ha riscosso molto successo aggiudicandosi sempre il primo posto sul podio degli ascolti e share. Anche questa volta avrà vinto? A fare da concorrenza su Rai 3 è stata trasmessa un’altra puntata di Amore criminale con Veronica Pivetti, su Canale 5 The Mule e su Italia 1 la partita di calcio benefica Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne. Non ci resta che scoprire i dati Auditel del 20 maggio 2021.

Ascolti tv: chi è il vincitore della serata?

Ecco quali sono i dati di giovedì 20 maggio 2021.

Rai1: il finale della fiction Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani ha appassionato 5.246.000 spettatori pari al 24.1%.

Canale 5: Il Corriere – The Mule ha conquistato 2.694.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Rai2: l’ultimo prime time di Anni 20 ha interessato 420.000 spettatori pari all’1.8% di share.

Italia 1: la partita di calcio benefica Gillette Bomber & King – Contro la violenza sulle donne ha intrattenuto 1.238.000 spettatori con il 5.3% (presentazione di 16 minuti: 1.015.000 – 4%).

Rai3: Amore Criminale ha conquistato 1.417.000 spettatori pari ad uno share del 6%, presentazione di 15 minuti: : 808.000 – 3.2%.

Rete4: Dritto e Rovescio ha intrattenuto 1.128.000 spettatori con il 6.4% di share, presentazione di 11 minuti: 1.189.000 – 4.7%.

La7:Piazzapulita ha registrato 969.000 spettatori con uno share del 5.5%.

Tv8: in prima visione free l’ultima stagione de I Delitti del Barlume segna 450.000 spettatori con l’1.9%.

Nove: La Guerra dei Mondi ha raccolto 343.000 spettatori con l’1.5%.

Ancora una volta la Rai è riuscita a battere la concorrenza. Mediaset deve correre ai ripari, è da tanto ormai che non si aggiudica il primo posto. Cosa c’è che non va?

Questa sera L’Isola dei famosi, con Ilary Blasi in onda su Canale 5, riuscirà a conquistare il primo posto e a togliere il predominio alla Rai? Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà. Carlo Conti con Top Dieci è un rivale difficile da vincere.