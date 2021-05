Michela Persico sempre magnifica sui social network: la giornalista ha condiviso una foto con décolleté da brividi in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela Persico continua ad infiammare il mondo dei social network con scatti prorompenti ed esplosivi. La bella giornalista ama pubblicare fotografie fenomenali in cui mette in mostra tutta la sua avvenenza e la sua femminilità. Per chi non la conoscesse, la 1991 è una giornalista sportiva ed è sentimentalmente legata a Daniele Rugani.

La coppia è molto affiatata e i due qualche mese fa sono diventati genitori del piccolo Tommaso. Michela, in ogni modo, è riuscita a conquistare l’interesse dei seguaci anche nella giornata di oggi. La nativa di Bergamo ha postato una foto in cui indossa una canotta estremamente scollata.

Michela Persico, la canotta fa impazzire i fans. Che curve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

Michela è molto amata dai suoi seguaci che commentano sempre con grande enfasi ed entusiasmo. I complimenti per lei ormai si sprecano: la lombarda è davvero una donna bellissima ed affascinante. Il suo ultimo scatto apparso in rete ha fatto girare la testa alla moltitudine di ammiratori.

Michela indossa una canotta prorompente di colore ciliegio che regala una scollatura da brividi. Il suo décolleté piazzato davanti all’obiettivo fa salire la temperatura su Instagram. La foto ha già collezionato 8mila cuoricini. Tralasciando le sue curve da urlo, il suo viso luminoso non passa di certo inosservato così come le sue labbra strepitose ed irresistibili. “Labbra da divorare di baci”, questo commento di un utente avrà sicuramente scatenato la gelosia di Daniele Rugani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico (@michelapersico)

La Persico, qualche giorno fa, fece impazzire tutti pubblicando una foto in cui era tra le vie di Cagliari: la classe 1991 indossava pantaloncini di jeans cortissimi che scoprivano totalmente le sue gambe incredibili.