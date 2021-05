Dal parto alla laurea in sole 24 ore, l’incredibile storia di Lucia

Una storia toccante ha commosso tutta l’Italia. Protagonista una super neomamma che con il suo coraggio ha lasciato tutti senza parole.

Una neomamma super. La storia di Lucia ha commosso l’Italia. Sono il suo coraggio e la sua determinazione ad aver colpito tutti. Al nono mese di gravidanza, doveva dare alla luce il suo piccolo il prossimo 26 maggio. Ma Riccardo era intrepido di venire al mondo e pertanto è nato qualche giorno prima. Il caso ha voluto che proprio il giorno dopo il parto la sua mamma dovesse discutere la tesi di laurea. Così la giovane ha dovuto affrontare questa doppia prova. Ma non si è tirata indietro e dopo il parto dall’ospedale di San Giovanni di Dio a Firenze si è laureata.

Lucia è diventata mamma e dottoressa nel giro di 24 ore.

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Ballando con le Stelle”, la vincitrice diventa mamma per la seconda volta

Lucia, la commovente storia della neomamma: doppio traguardo

TI PROTREBBE INTERESSARE ANCHE > In Marocco parto record. Una 25enne è diventata mamma di nove gemelli

La storia di Lucia ha toccato tutta l’Italia. 37 anni, è stata protagonista dell’ incredibile avventura che l’ha vista partorire e laurearsi in sole 24 ore. Laureanda in Scienze dell’Educazione e Formazione, il giorno dopo il parto ha discusso la testi dall’ospedale. Lo staff della struttura l’ha supportata permettendo di accedere alla sala delle riunioni e al pc.

Vestita e truccata di tutto punto, la ragazza da distanza ha discusso davanti alla commissione la sua tesi sul tema del linguaggio infantile. La neomamma ha dedicato il testo al suo piccolo.

“Dedico al mio bimbo tutto quanto è successo. Un invito per lui ad aver determinazione nella vita e nel raggiungimento degli obiettivi che ci prefiggiamo”, le parole di Lucia.

Tutto il personale sanitario ha festeggiato il suo doppio traguardo. Insieme a loro suo marito che per l’occasione ha donato alla sua compagna una corona d’alloro. Lucia è così uscita dall’ospedale con il suo piccolo Riccardo e la laurea, felice come non mai.