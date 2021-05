“Pechino Express 2022”: spunta il nome della prima coppia

Andrà in onda su Sky e sarà condotto ancora una volta da Costantino Della Gherardesca, tante le novità per i fan dell’adventure-game.

I preparativi per la nuova attesissima stagione di “Pechino Express” stanno procedendo alla velocità della luce. A causa della pandemia in corso il programma è stato costretto a rinviare la stagione 2021, un duro colpo per tutti gli appassionati che non vedevano l’ora di immergersi nel clima di culture straniere e paesaggi esotici su cui si basa il format.

Una cosa è però certa, l’adventure-game per la prossima edizione non andrà in onda su Rai 2 ma su Sky, una scelta fatta dalla produzione che vuole rendere maggiormente esclusivo il programma finora concesso in chiaro sulla rete nazionale. In ballo anche la scelta di mutare il nome in “Pekin Express”, ma non è ancora stata confermata questa decisione.

Un’edizione che sicuramente avrà maggiori accortezze per tutti i suoi concorrenti, dal punto di vista sanitario ma anche di gioco. Mentre si attende la data certa di inizio riprese, spuntano alcune rivelazioni su chi potrebbe partecipare allo show. Vediamo di chi si tratta.

La prima coppia ufficiosa di “Pechino Express” potrebbe essere la loro

Sono migliaia le persone “comuni” che vorrebbero ogni anno partecipare al programma, si tratta infatti di uno dei format istruttivi ma allo stesso tempo avventurosi migliori di tutti i tempi proposti in tv.

Mentre i fan continuano a sperare che le iscrizioni vengano aperte a tutti, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sull’edizione 2022: è stato intanto riconfermato alla conduzione Costantino Della Gherardesca che dopo la prima edizione in cui ha partecipato come concorrente, è il volto storico e indiscusso di “Pechino” e nessuno vorrebbe che se ne andasse più.

Poi è spuntato fuori anche il nome della prima coppia che potrebbe essere stata ingaggiata dalla produzione, due nomi che nessuno si aspettava sicuramente e avanzata dal settimanale Nuovo.

A quanto pare potremmo vedere insieme Nino Formicola e Franco Terlizzi. Il comico e il pugile si sono conosciuti a “L’Isola dei Famosi” nel 2018 in Honduras e la loro amicizia continua ancora oggi. Attendiamo ora maggiori riscontri e certezze sui nomi papabili e la messa in onda.