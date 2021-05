Ragazza scomparsa da mesi: ritrovato il cadavere in un casolare

Dopo oltre sei mesi dalla sua scomparsa, è stato ritrovato il cadavere di Khrystyna Novak, la ragazza ucraina residente a Castelfranco di Sotto (Pisa).

Si sono spente definitivamente le speranze di ritrovare in vita Khrystyna Novak, la ragazza scomparsa da oltre sei medi a Castelfranco di Sotto (Pisa). Il corpo della 29enne ucraina è stato rinvenuto dagli agenti di Polizia Locale all’interno di un casolare non lontano dal punto in cui il telefonino della ragazza aveva smesso di trasmettere segnali. Non sono stati resi noti altri dettagli sul ritrovamento.

Pisa, ritrovato il cadavere di Khrystyna Novak: il corpo in un casolare abbandonato

Nelle scorse ore, la Polizia Locale ha rinvenuto il corpo senza vita di Khrystyna Novak, la ragazza di 29 anni scomparsa durante la notte di Halloween da Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa.

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, come riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Tirreno, è stato trovato in un casolare abbandonato, sito in un bosco e non lontano dal punto in cui il cellulare della 29enne aveva trasmesso l’ultimo segnale.

Secondo quanto emerso al momento, Khrystyna sarebbe stata uccisa tra la sera dell’1 e la notte del 2 novembre a colpi di pistola. Dell’omicidio è stato accusato il vicino di casa della giovane, Francesco Lupino, arrestato a marzo, ma sempre professatosi innocente.

Gli inquirenti, sin da subito, hanno escluso la possibilità di un allontanamento volontario. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio del 31 ottobre la polizia aveva arrestato il compagno della ragazza, un 41enne spagnolo. Durante una perquisizione, le forze dell’ordine avevano rinvenuto sostanze stupefacenti e due pistole. Proprio il compagno aveva indirizzato gli inquirenti verso il vicino di casa.

Ora gli investigatori sono a lavoro per ricostruire con esattezza i fatti, su cui al momento non sono emersi ulteriori dettagli. Da chiarire rimane anche il movente del delitto della giovane, la cui scomparsa aveva sconvolto l’intera comunità.