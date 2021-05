La favolosa ex concorrente del Festival di Sanremo ha caricato un post, composto da due foto che unite formano un’unica immagine.

La splendida cantautrice dalle straordinarie doti canore ha senza dubbio in serbo una sorpresa per i suoi fan.

Il pubblico che la segue e la ammira è incontenibile: vuole sapere se uscirà a breve una hit per questa estate 2021…

Annalisa ancora non si esprime, ma ogni tanto lancia qualche frecciatina per stuzzicare ancora di più la curiosità del suo 1,6 milione di followers.

L’immagine mostrata, ad esempio, è stata estrapolata da un suo video, pubblicato nelle IG stories circa nove ore fa, in cui la cantante si muove sulle note di una canzone a noi ancora sconosciuta, per via della sua scelta di censurare l’audio.

Quando potremo saperne finalmente di più? Non ci resta che aspettare qualche sua anticipazione, ma intanto i fan non chiedono altro.

Sotto alla sua ultima foto, infatti, sono state tantissime le domande su questo ipotetico nuovo singolo estivo: ecco il post bombardato da questi messaggi…

Annalisa è meravigliosa: la sua bellezza è di un livello superiore…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa, circa due ore fa, ha pubblicato un post formato da due foto che, se assemblate, formato un’immagine unica.

La cantante indossa una lunga giacca nera, con le righe verticali: sotto di essa non ha nulla, oltre ai sandali alti.

Lo scatto ha avuto più di 67.000 mi piace e quasi 670 commenti, la maggior parte dei quali sono complimenti e domande sulla voce di corridoio che sta girando nell’ultimo periodo, secondo la quale Annalisa starebbe preparando un nuovo singolo in vista dell’estate 2021.

Ecco alcuni messaggi scritti sotto alla foto: “Sei stupenda, ma noi abbiamo ansia per eventuali news“, “Sei la regina d’Italia“, “Escici il singolo estivo (o i singoli)“, oppure “Il silenzio prima della tempesta che a breve scatenerai“.