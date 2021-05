Roberta Di Padua sgancia la bomba: “Riccardo pensa ancora a Ida”. Le accuse sconvolgenti

Roberta Di Padua ha sganciato la bomba nella sua nuova intervista a “Uomini e Donne Magazine”: la sua verità su Riccardo e Ida ha spiazzato gli utenti

La relazione fra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri non si è conclusa nel migliore dei modi. I due, che si scelsero solo pochi mesi fa all’interno dello studio di “Uomini e Donne“, sono recentemente tornati in trasmissione con il dente avvelenato. L’uno ha accusato l’altra di essere la reale causa della fine di questo rapporto, che era nato già con diverse problematiche.

A detta della Di Padua, la relazione sarebbe terminata a causa dell’eccessivo egoismo del Guarnieri, che non sarebbe abituato alla vita di coppia. Per il cavaliere, invece, la dama non è più innamorata di lui come un tempo. Ospiti del programma, i due sono stati protagonisti di un vero e proprio teatrino, in cui Riccardo ha accusato Roberta di aver addirittura voluto “allungare il brodo“. La Di Padua, tramite un’intervista a Uomini e Donne Magazine, ha svelato la sua verità: le parole su Riccardo e Ida non sono sfuggite al pubblico.

Roberta Di Padua vuota il sacco su Riccardo: “Pensa ancora a Ida”

Le accuse che Riccardo ha rivolto a Roberta sono alquanto pesanti. Il cavaliere ha infatti ammesso pubblicamente che la dama, alcuni mesi fa, gli aveva chiesto di “allungare il brodo” e di rimanere qualche settimana in più in trasmissione, così da accrescere la propria popolarità. La Di Padua, dopo aver smentito, è tornata a ribadire la propria posizione in un’intervista a Uomini e Donne Magazine.

“Penso che Riccardo mi abbia punita“, ha esordito la dama, alludendo al fatto che Guarnieri non avrebbe accettato alcune rivelazioni che Roberta ha fatto proprio su Ida. La Di Padua, infatti, ha raccontato a Maria De Filippi che Riccardo era solito sbirciare il profilo Instagram della sua ex. Le considerazioni che la dama di Cassino ha successivamente espresso su Guarnieri e sulla Platano sono ancora più scioccanti.

“Credo che lui sia fissato con Ida, e che le porti ancora rancore“: queste le parole di Roberta, a cui Riccardo non mancherà certamente di replicare.