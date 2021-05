Rosalinda Cannavò e la reazione sconvolgente: “Ho messo in mezzo gli avvocati”

Rosalinda Cannavò ha deciso di procedere per vie legali a seguito di alcuni insulti ricevuti dai fan: “Sono additata di essere…”. I dettagli

Rosalinda Cannavò ha deciso di prendere dei seri provvedimenti a seguito di alcuni insulti ricevuti dai followers. L’ex gieffina, tramite una serie di Instagram stories, ha voluto rispondere pubblicamente a dei commenti da lei stessa definiti “penosi“. Come da lei narrato, gli haters le avrebbero rivolto delle accuse gravissime: accuse di fronte alle quali la Cannavò non poteva starsene con le mani in mano. Il motivo di tanta polemica? Tutto ha a che fare con il suo fidanzato Andrea Zenga, che Rosalinda ha conosciuto all’interno del “Grande Fratello Vip”. Gli utenti, nello specifico, non avrebbero gradito un gesto compiuto dalla Cannavò a beneficio del personal trainer: i dettagli.

Rosalinda Cannavò sbotta su Instagram: “Ho messo in mezzo il mio avvocato”

Attraverso una serie di Instagram stories, Rosalinda ha voluto chiarire una volta per tutte una questione spinosa sollevata dagli utenti. “Sono additata di essere la rovina del genere femminile, di farmi comandare da un uomo, di essere arretrata…” – ha esordito l’attrice, spiegando il motivo per cui tanti haters sembrino avercela con lei – “Semplicemente perché ho detto che l’aspirapolvere che mi hanno regalato le fan l’avrei portata da Andrea“.

La Cannavò, adirata per quanto accaduto, ha specificato che moltissime persone non hanno perso l’occasione per vessarla e per criticarla, anche con tag inopportuni. “Fortunatamente queste persone non vivono con me” – ha proseguito l’ex gieffina, sganciando poi la bomba – “Ho girato tutto al mio avvocato, la prossima volta pensateci bene“.

Stanca dell’atteggiamento di alcuni haters, Rosalinda ha deciso di procedere per vie legali. I suoi followers, senza dubbio, da oggi in poi ci penseranno due volte prima di rivolgerle delle accuse così pesanti.