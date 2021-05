Zodiaco, i segni che non si lasciano scalfire dalle critiche: i più sicuri di sé

Ognuno subisce le critiche a proprio modo e reagisce secondo la visione che ha di se stesso e degli altri. Questi segni zodiacali non si lasciano toccare da esse ed ecco il perché

Quando qualcuno muove una critica possono essere diversi i motivi per i quali lo fa. Una critica può essere costruttiva, fatta con l’obbiettivo di dare consigli e far crescere. Può essere fine a se stessa, da prendere senza farsi troppi problemi in merito. Può essere fatta poi per il semplice gusto di criticare e di dare un giudizio negativo. In qualsiasi caso ognuno è libero di poter reagire a proprio modo. Questi segni zodiacali, per esempio, vanno avanti per la loro strada senza lasciarsi scalfire da niente e da nessuno. Scopriamo insieme in che modo e perché.

I segni zodiacali che ignorano le critiche: la sicurezza in se stessi va oltre

Indipendentemente dallo scopo con il quale una critica viene mossa, questi segni zodiacali reagiscono secondo il proprio istinto e facendosi guidare spesso dalla sicurezza che provano in se stessi.

Tra i segni zodiacali che meno si curano delle critiche troviamo l’Ariete che non ha problemi a ostentare la fiducia che possiede per le proprie capacità. Anche laddove abbia effettivamente delle lacune o delle insicurezze non mostrerà mai il suo lato più fragile. Questo significa che dinnanzi a una critica la prenderà esattamente per quello che è, un’opinione sulla quale potrebbe essere d’accordo o meno. Quasi sempre non lo sarà.

Poi c’è il Toro, un altro segno piuttosto sicuro di sé che tuttavia non teme necessariamente il giudizio altrui. Anzi, spesso è lui a chiedere agli altri cosa pensino del suo operato, pronto a ricevere anche opinioni negative. Sebbene capiti raramente può accadere che rimanga particolarmente colpito da una critica, ma quasi sempre se mossa da qualcuno di cui si fida.

Forse a differenza dei due segni precedenti quello della Bilancia ostenta meno la propria sicurezza, ma questo non significa che non la possegga. Anzi. La sua forza interiore permette a questo segno di valutare adeguatamente le varie critiche ricevute. Di alcune di queste ne farà tesoro mentre passerà oltre quelle che considererà superflue e per nulla utili alla sua crescita.

Infine troviamo l’Acquario che di per sé non accetta nessun tipo di giudizio, consiglio o critica che sia. Il suo senso di indipendenza e la sua sicurezza lo portano a procedere per la propria strada senza guardarsi intorno. Se da un lato questo aspetto potrebbe giovare, dall’altro l’incapacità di ascoltare chiunque provi a parlargli potrebbe portare dei guai sul lungo tragitto.