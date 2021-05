“Come sbandare in auto”, Silvia D’Avenia pronta per l’estate: décolleté atomico – FOTO

Silvia D’Avenia ha condiviso poche ore fa una foto in cui si mostra “pronta per l’estate” e i fan non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo ma grande dettaglio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

La bellissima Silvia D’Avenia ha pubblicato poche ore fa uno scatto da urlo dedicato all’estate e ai suoi numerosi follower su Instagram. La influencer si mostra vestita con dei jeans azzurri molto attillati e una maglietta verde acqua con le maniche lunghe ma non indossa il reggiseno e si nota alla perfezione.

I follower non hanno potuto fare a meno di notare che è ben evidente il suo seno sotto la maglia legata proprio a quell’altezza con dei laccetti. Un’ immagine di estrema bellezza e soprattutto di sensualità, che ha regalato un momento glorioso ai suoi seguaci sul social network.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Bellissima oggi più di ieri”, la FOTO amarcord di Vittoria Puccini incanta i fan

Silvia D’Avenia, lo scatto che mette k.o. i follower

Per guardare Silvia D’Avenia in versione estiva vai su Successivo