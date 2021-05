Silvia Toffanin e il blocco: i motivi dello stop a “Verissimo”

Verissimo si ferma e Silvia Toffanin saluta il pubblico italiano. Cosa è successo alla macchina Mediaset? Ecco i dettagli della scelta

E’ stata una stagione strepitosa e i dati Auditel possono confermare. Silvia Toffanin è una conduttrice unica e con la sua empatia è riuscita a conquistare il pubblico italiano e gli ospiti che le hanno fatto compagnia in studio. Ma si sa, le cose belle prima o poi finiscono e adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Verissimo si ferma e dopo l’ultima puntata, in onda sabato 22 maggio, si parla di stop.

Verissimo stop: i dettagli della scelta

Silvia Toffanin è pronta a salutare i telespettatori e a lasciare Verissimo. Non è un addio ma un arrivederci. Infatti, la conduttrice tornerà alla guida del programma a settembre con tante novità e soprese per il pubblico. Intanto però, sabato 22 maggio andrà in onda l’ultima puntata della stagione 2021 e gli ospiti non vedono l’ora di raccontare le loro storie.

Tra questi ci saranno: Giulia Stabile, la vincitrice di Amici, che ad una settimana dalla finale svelerà al pubblico qualche retroscena del talent e il suo amore per Sangiovanni, conosciuto all’interno della scuola. A seguire Vera Gemma, l’ex concorrente dell’Isola dei famosi che parlerà della sua esperienza nel reality, della sua relazione con il ventiduenne e tanto altro ancora. Poi sarà la volta di Emma Marrone che tornerà in studio per rivelare alcuni progetti lavorativi ed altri dettagli della sua vita.

I fan non vedono l’ora di seguire l’ultima puntata che oltre alle storie degli ospiti regalerà grandi emozioni e sorprese. Per il momento non sappiamo ancora chi prenderà il posto di Verissimo, ma Mediaset farà la scelta giusta e farà compagnia ai telespettatori con altri programmi e fiction.